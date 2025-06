Calciomercato Inter News: i tedeschi vorrebbero il francese per sostituire Woltemade. Gli emiliani danno però priorità ai meneghini (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, RESTYLING OFFENSIVO

Il calciomercato Inter lavora per migliorare il proprio reparto offensivo. L’anno scorso uno dei vari motivi per cui è mancato qualcosa è da ricollegare proprio alle alternative in attacco di Simone Inzaghi con Correa, Taremi e Arnautovic che non sono riusciti a sostituire nemmeno lontanamente Lautaro Martinez e Thuram.

Calciomercato Inter News/ Ederson è il sogno a centrocampo. Hojlund si allontana (27 giugno 2025)s

Chivu non vuole rivivere i fantasmi del passato per i nerazzurri e ha deciso di rivedere insieme alla società la situazione. A parte Taremi, che in questi giorni sta vivendo una stiuazione extra-campo complicata, i meneghini si sono messi al lavoro per sbarazzarsi degli altri due.

Correa infatti è stato ceduto al Botafogo, in Brasile, mentre Arnautovic ha già comunicato che non vestirà più la maglia dell’Inter. Su di lui diverse squadre, ma ultimamente c’è da registrare l’interesse del Rapid Vienna che lo vorrebbe riportare in patria dopo anni all’estero.

Calciomercato Inter News/ Il Fenomeno può restare, assalto al talento turco del Real Madrid!

Il fattore negativo è che né per l’argentino né per l’austriaco si è incassato un singolo euro essendo entrambi in scadenza di contratto. Perlomeno i nerazzurri hanno avuto modo di fare un restyling offensivo, a partire dall’arrivo di Bonny.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ULTIMO SPRINT PER BONNY

Il calciomercato Inter ha fretta di chiudere Bonny. L’attaccante del Parma si può definire virtualmente un nuovo calciatore nerazzurro con l’accordo con il giocatore già trovato da tempo mentre con gli emiliani si stanno limando gli ultimi accordi.

Calciomercato Inter News / Calhanoglu più vicino all'addio, si allontana Hojlund (26 Giugno 2025)

La cifra in ogni caso sarà di 24 milioni di euro con un contratto fino al 2030 che lo legherà all’Inter prima come alternativa di Thuram e poi eventualmente come titolare, una volta che il francese verrà ceduto. Pensieri ad oggi lontani.

Lo Stoccarda ha provato fare lo sgambetto ai nerazzurri, freschi della cessione di Woltemade al Bayern Monaco, ma l’accordo tra Inter e Parma non verrà infranto nemmeno per una cifra superiore a quella offerta dai meneghini.

In ogni caso, l’Inter deve velocizzare per non ricevere brutte sorprese. Su Francesco Pio Esposito ci sono pochissimi dubbi: l’attaccante campano resterà a Milano, non verranno ascoltate né proposte di prestito né a titolo definitivo in quanto rappresenta il presente e il futuro dei meneghini.