CALCIOMERCATO INTER NEWS, DA PARMA LA NUOVA PUNTA

Il calciomercato Inter prosegue imperterrito nonostante le attenzioni dei nerazzurri siano altrove. I meneghini infatti sono pronti a giocarsi la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, una partita che in ogni caso passerà la storia.

I nerazzurri erano riusciti a vincere le prime due Champions consecutivamente, quando ancora si chiamavano Coppa dei Campioni, nel 1964 e nel 1965 più il Triplete targato José Mourinho conquistato nel 2010. Dopo il ko nel 2023 contro il Manchester City, Inzaghi cerca il riscatto.

Calciomercato Inter News/ Inzaghi-Mourinho e la Champions: un déjà vu?

Tornando al calciomercato, il futuro di Marcus Thuram è pur sempre in bilico: sebbene non ci siano offerte ufficiali a riguardo, l’Inter vuole coprirsi e per farlo starebbe cercando un attaccante molto simile a lui dunque agile, fisico e con il fiuto del gol.

L’idea è quella di Ange-Yoan Bonny che ha dimostrato nella passata stagione in Serie A al Parma di grandi cose: oltre ai 6 gol e 4 assist, il francese si è messo in mostra con ottime giocate che sembrano aver convinto la dirigenza interista.

Calciomercato Inter News/ Duello col Napoli per Beukema, lo United è interessato a Bisseck (30 maggio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DA PARMA LA NUOVA PUNTA

Il calciomercato Inter dovrà anche fare i conti con due situazioni in bilico come Davide Frattesi e Nicola Zalewski. Il primo si è rivelato un’arma in più a partita in corso, ma naturalmente le sue intenzioni sarebbero quelle di giocare maggiormente dal primo minuto.

Gianluca DI Marzio ha rivelato che ci sarebbe un top club sull’ex Sassuolo: “L’Atletico Madrid è quella più seria su Frattesi, poi è da capire il futuro di Simone Inzaghi da martedì in poi. Se dovesse arrivare un altro allenatore, magari c’è da capire se Frattesi sarà più adatto”.

Calciomercato Inter News/ Luis Henrique ai dettagli, Donnarumma per la porta dopo la finale (29 maggio 2025)

Per quanto riguarda invece Nicola Zalewski, attualmente in prestito dalla Roma, si è dimostrato un ottimo jolly per Inzaghi che lo ha impiegato sia esterno di centrocampo nel 3-5-2 sia come mezzala, ad esempio nel match contro il Torino dove ha anche segnato.

Il riscatto è di poco superiore ai 5 milioni e considerando l’esigenza dell’Inter e le qualità del giocatore, ritrovato dopo il periodo difficile alla Roma, Zalewski potrebbe rivelarsi un acquisto a basso prezzo ma dal grande convenienza.