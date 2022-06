CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Bremer in pugno, Dybala si allontana sempre più

Calciomercato Inter news: non solo Lukaku, si punta Bremer

Il calciomercato dell’Inter si accende e non solo attorno al nome di Romelu Lukaku. Il centravanti non è arrivato a Malpensa nella serata di martedì come ipotizzato da Beppe Marotta, ma il suo ritorno in nerazzurro non è di certo in discussione e già nella giornata di oggi potrebbero andare in scena le visite mediche, con tanti di tifosi pronti ad accogliere di nuovo il bomber belga. Sicuramente molto soddisfatto Simone Inzaghi, che già nella passata stagione avrebbe voluto lavorare con Lukaku, ma il tecnico dell’Inter attende ora che si facciano passi in avanti anche per la difesa.

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha definito già quale sarà l’operazione che i nerazzurri porteranno avanti dopo la partenza di Skriniar: “L’Inter ha in pugno Bremer da gennaio. Andrà chiuso col Torino e ci saranno nuovi contatti in settimana, si aspetta la definizione del discorso Skriniar che resta il primo indiziato a partire.” Lo slovacco è sempre nelle mire del PSG.

Calciomercato Inter: in attacco niente sorprese. Il ritorno di Lukaku al fianco di Lautaro Martinez aprirebbe la scena al ritorno della coppia gol che ha contraddistinto le imprese dell’ultima Inter scudettata. Ma chi aveva paventato un tridente fantascientifico con Paulo Dybala dovrà probabilmente ridimensionare le aspettative. Sulla “Joya” l’Inter si è raffreddata parecchio, anche se la pista di calciomercato non sembra definitivamente chiusa. Interpellato anche sul possibile arrivo dell’argentino, Beppe Marotta è stato evasivo rispondendo solo con un sorriso. C’è anche il Milan alla finestra per Dybala ma l’Inter è intenzionata a chiudere l’operazione solo nel caso di un passo indietro sul piano delle pretese per l’ingaggio: troppi 7 milioni netti, una cifra che Dybala sta faticando a palesare anche verso altre destinazioni. Entro la prima settimana di luglio potrebbe arrivare una decisione definitiva, facendo attenzioni a possibili inserimenti dall’estero. L’Inter per ora non ha fretta.

