CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Bremer rimpiazzerà Skriniar, in due verso il Flamengo

L’Inter è molto impegnata in questa fase del calciomercato estivo cercando di completare qualche cessione e lavorando sui rinforzi in entrata. Nello specifico, i nerazzurri avrebbero individuato in Gleison Bremer l’obiettivo principale per la difesa, reparto questo che sta per perdere Milan Skriniar. Il centrale slovacco è infatti finito nel mirino del Paris Saint-Germain ma l’Inter, formulata una richiesta da 80 milioni di euro, attende un rilancio da parte dei francesi che potrebbero tentare di chiudere l’operazione con 65 milioni più bonus.

Una volta completato il trasferimento di Skriniar al PSG, allora i lombardi si dedicheranno all’acquisto di Bremer del Torino. Il brasiliano, recuperato dall’infortunio, sperava di poter firmare subito con la nuova squadra ma dovrà aspettare ancora un po’ di tempo avendo comunque ricevuto rassicurazioni dai dirigenti interisti e dal suo staff. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto per circa 28/30 milioni di euro.

Calciomercato Inter news, Sanchez e Vidal in Brasile

Tornando sulle uscite, l’Inter sta valutando la posizione di alcuni giocatori in questi giorni di calciomercato. Anche la stampa argentina di TycSports ha infatti confermato i rumors delle scorse ore riguardanti l’interesse del Flamengo nei confronti dei due cileni Alexis Sanchez ed Arturo Vidal. Dopo il centrocampista anche l’attaccante potrebbe dunque andare a giocare con i rossoneri di Rio de Janeiro considerando anche l’interesse dei nerazzurri nei confronti dello svincolato Paulo Dybala.

