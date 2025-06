Calciomercato Inter news, Hakan Calhanoglu avrebbe chiesto di tornare a “casa”, in Turchia lo danno per certo (oggi domenica 29 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: HAKAN CALHANOGLU VICINO AL RITORNO IN TURCHIA?

Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad essere uno dei temi più caldi per il calciomercato Inter e ieri, sabato 28 giugno 2025, dobbiamo registrare le parole praticamente compatte dei mass media in Turchia, dove sono sicuri che il centrocampista nerazzurro abbia chiesto alla società di lasciarlo tornare “a casa”.

Calciomercato Atalanta News/ Retegui, il Milan lo segue ancora. Ahanor si avvicina (28 giugno 2025)

In questi giorni hanno tenuto banco soprattutto le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, che a causa dell’infortunio è già rientrato a Milano dagli Stati Uniti, dal momento che il turco sarebbe stato in ogni caso indisponibile per il suo nuovo allenatore Cristian Chivu per tutta la durata del Mondiale per Club.

Hakan Calhanoglu d’altronde non è mai sceso in campo nel torneo iridato e questo infortunio rischia di essere la parola fine sulla sua felice esperienza di quattro stagioni all’Inter, con 182 presenze, 38 gol segnati, uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane oltre a due finali di Champions League.

Calciomercato Fiorentina News/ Zortea, il Cagliari vuole 10 milioni. Nzola out, c'è Jallow!

Fin qui è tutto risaputo, oggi però dalla Turchia arrivano stralci della richiesta che Hakan Calhanoglu avrebbe avanzato personalmente parlando con il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio proprio negli Usa: “Vorrei che il club mi mostrasse la giusta riconoscenza, lasciandomi tornare a casa”, sarebbero state le parole del numero 20.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA RICHIESTA DEL CLUB E L’APPELLO DEL GIOCATORE

Insomma, Hakan Calhanoglu avrebbe detto ai vertici societari di avere dato ormai tutto, fin da quando nel 2021 arrivò a parametro zero dai cugini del Milan, un colpaccio che è stato decisivo per le fortune dell’Inter di Simone Inzaghi in questi anni. Non ci sono invece al momento sviluppi concreti: da questo eventuale pesante affare in uscita, il calciomercato Inter punta ad ottenere circa 40 milioni di euro per dare il via libera a un approdo al Galatasaray, dove il classe 1994 non ha mai giocato, essendo cresciuto in Germania.

Calciomercato Lazio News/ Gila, interesse del Bournemouth. Cancellieri verso il Genoa (28 giugno 2025)

L’appello avanzato da Hakan Calhanoglu avrebbe come obiettivo di indurre l’Inter a concedere uno sconto, come d’altronde dovrebbe fare lo stesso calciatore, perché il Galatasaray non vorrebbe andare oltre i 25 milioni in tre anni per quanto riguarda lo stipendio. Di certo, sarebbe fondamentale fare chiarezza il prima possibile: Calhanoglu è un giocatore chiave per tutto il gioco nerazzurro, in caso di addio sarebbe poi fondamentale azzeccare tutte le mosse in sede di sostituzione per il calciomercato Inter.