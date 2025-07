Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. L'Atletico vorrebbe il nigeriano 26 luglio 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SU TAREMI E BUCHANAN

Il calciomercato Inter sembra aspettare a sbloccarsi con ulteriori movimenti in entrata una volta che avrà completato alcune cessioni. Nella stagione che sta ricominciando con il raduno della prima squadra non c’è infatti spazio per gli elementi che dovrebbero finire spesso in panchina, o addirittura in tribuna, durante la prossima annata calcistica.

Calciomercato Inter News / Oaktree ha un piano per Lookman, due attaccanti in uscita (25 Luglio 2025)

Chi sta per lasciare nuovamente l’Inter pare essere Tajon Buchanan, appena tornato dal prestito al Villarreal. Il canadese dovrebbe vestire la maglia del Sottomarino Giallo pure ne prossimo futuro a giudicare da quanto emerso in questi giorni. In Spagna Buchanan ha lasciato il segno con un gol e due assist in appena tredici apparizioni nella Liga.

Calciomercato Inter News/ Nerazzurri sempre a caccia di Lookman e Leoni, la situazione (25 luglio 2025)

L’esterno è atteso per le visite mediche tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana. L’Inter potrà reinvestire su un altro obiettivo i nove milioni di euro derivanti dalla cessione a titolo definitivo del ventiseienne, oltre al 20% del ricavato dalla futura rivendita dello stesso. Un altro calciatore in discussione se si parla di permanenza a Milano è Mehdi Taremi.

L’iraniano, che ha saltato il Mondiale per Club 2025 dopo essere rimasto bloccato nel suo Paese a causa dello scoppio di nuovi conflitti in Medio Oriente, avrebbe però respinto la proposta arrivatagli dai brasiliani del Botafogo. I bianconeri, che si erano già assicurati Correa per la competizione giocata negli Stati Uniti, non sarebbero un’opzione gradita all’attaccante. A questo punto rimangono da percorrere le piste che lo porterebbero in Inghilterra al Leeds United o in Turchia al Besiktas.

Calciomercato Inter News/ Palacios fa gola a diverse squadre, al suo posto l’obiettivo è De Winter (24 luglio

CALCIOMERCATO INTER NEWS, L’ATLETICO MADRID PENSA A LOOKMAN

L’Inter prosegue nel frattempo la sua rincorsa ad un altro attaccante, ovvero Ademola Lookman. Il nigeriano di proprietà dell’Atalanta è ormai stato individuato come primo obiettivo per rinforzare il reparto più avanzato dei nerazzurri sebbene la trattativa con la Dea risulti tutt’altro che semplice da portare a termine. La richiesta dei bergamaschi per il cartellino del calciatore è sempre di almeno 50 milioni di euro.

I milanesi hanno avvicinato questa cifra arrivando a toccare i 45 milioni come proposta da presentare. Nel frattempo torna in auge un’altra società che sembrava essere sulle tracce del nigeriano, ovvero l’Atletico Madrid allenato dall’ex interista Diego Simeone. Ceduto Samuel Lino al Flamengo, adesso i Colchoneros avrebbero modo di aggiungerlo alla loro rosa ma resta da vedere se torneranno ad affondare il colpo. Il presidente Marotta punta in ogni caso sull’intesa raggiunta con Lookman, che vorrebbe sposare la causa dell’Inter secondo i rumors.