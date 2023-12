Calciomercato Inter News/ Buchanan o Tiago Djaló per la fascia, davanti si pensa a Muriel (21 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DUE NOMI PER LA FASCIA DESTRA

Le operazioni di calciomercato dell’Inter potrebbero riguardare la finestra invernale, anche se Beppe Marotta ha ribadito in più di un’occasione di non voler operare a gennaio. Tuttavia, il calciomercato è sempre in evoluzione; in questo caso l’infortunio di Juan Cuadrado apre le porte a un possibile arrivo per la corsia destra. Il colombiano, colpo a parametro zero, stuzzicava anche per essere un ex della Juventus, abituato al calcio della Serie A e un valore aggiunto anche dalla panchina; tuttavia Simone Inzaghi non ha mai potuto utilizzarlo e adesso Cuadrado rimarrà fuori quasi fino al termine della stagione. Tradotto: l’Inter ha bisogno di un back up per Denzel Dumfries, perché Matteo Darmian è encomiabile ma si alterna tra il ruolo di laterale e quello di braccetto in difesa, e con gli ottavi di Champions League alle porte sarebbe troppo.

Ecco allora che Piero Ausilio studia il colpo: sul taccuino ci sono due nomi già seguiti. Quello di Tajon Buchanan del Bruges e quello di Tiago Djaló: entrambi in lizza per il calciomercato di gennaio, almeno uno dei due potrebbe anticipare il suo arrivo all’Inter. Buchanan è in scadenza nel 2025 ma non vorrebbe rinnovare con il Bruges: potrebbe essere un’operazione intorno ai 5 milioni di euro. Tiago Djaló (che gioca nel Lille) ha invece il vantaggio di avere un anno in meno ed essere comunitario; rispetto a Buchanan, che è canadese, è più un terzino laddove il collega si disimpegna tra centrocampo e attacco. Dipenderà anche dal volere di Simone Inzaghi, ma come detto la sensazione è che l’Inter possa chiudere uno dei due colpi a gennaio.

MURIEL A GENNAIO?

Tuttavia le manovre di calciomercato dell’Inter interessano anche l’attacco. Qui infatti bisogna sopperire ai continui problemi fisici che attanagliano Marko Arnautovic e Alexis Sanchez: entrambi hanno dato qualcosa in termini di contributo, ma nessuno dei due ha fatto vedere di poter essere una costante e concreta alternativa agli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il sogno di calciomercato dell’Inter sarebbe Mehdi Taremi, già vicino al Milan in estate; tuttavia l’iraniano non dovrebbe lasciare il Porto, perché i Dragoni si sono qualificati per gli ottavi di Champions League e dunque difficilmente Sergio Conceiçao si priverà del suo bomber a stagione in corso.

Il piano B dell’Inter è allora quello di portare ad Appiano Gentile Luis Muriel: questo sarebbe un acquisto di lusso per l’esperienza che il colombiano ha in Serie A, nell’Atalanta sta facendo vedere di poter essere ancora prezioso ma proprio per questo Gian Piero Gasperini, che deve anche fare i conti con l’infortunio di Gianluca Scamacca, sarebbe restio a cederlo a gennaio. L’idea è quella che Muriel resti fino a giugno; tuttavia, anche qui si parla di un contratto in scadenza che potrebbe “obbligare” l’Atalanta a cedere il colombiano in anticipo, così da monetizzare in qualche modo. Vedremo: la Dea insegue l’Europa e uno come Muriel farebbe molto comodo – come appunto sta dimostrando – ma il richiamo dell’Inter, soprattutto per un classe ’91 forse all’ultima grande chiamata, potrebbe essere irresistibile.











