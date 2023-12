Calciomercato Inter news/ Buchanan si avvicina, rebus in attacco: rispunta Taremi (Oggi 22 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, C’E’ IL SI DI BUCHANAN

Il calciomercato Inter entra nel vivo di quello che potrebbe essere il primo affare in entrata della finestra invernale. Stiamo parlando di Tajon Buchanan, esterno classe 1999 in forza al Club Brugge e che potrebbe approdare a Milano per offrire una soluzione importante ad Inzaghi. Il canadese ha mosso i primi passi della sua carriera all’università di Syracuse per poi venire draftato dai New England Revolution in MLS, il massimo campionato americano. Da lì il salto in Europa, più precisamente in Belgio dove il Club Brugge a gennaio 2022 decide di puntare su di lui. Il contratto di Buchanan scade nel 2025 e secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero in mente la formula del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.

Questa soluzione permetterebbe all’Inter di ammortizzare i conti pagandolo a giugno invece che a gennaio, dato che non era stati previsti investimenti, mentre al Club Brugge offre la certezza di una cessione essendoci l’obbligo e non il diritto di riscatto. Si dovrà sicuramente lavorare sulla cifra, dato che la squadra belga potrebbe chiedere almeno 10 milioni per il proprio giocatore. Dove non c’è bisogno di mettere bocca è circa la volontà di Buchanan dato che il canadese avrebbe già accettato il trasferimento, entusiasta di potersi confrontare in Serie A.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TRE IDEE PER L’ATTACCO

Il calciomercato Inter passa però anche e soprattutto dalle cessioni. Se la necessità di un esterno potrebbe essere concessa da Zhang, sicuramente non ci si possono aspettare chissà quanti colpi di mercato a gennaio. Infatti per quanto riguarda l’attacco la formula è molto semplice: si acquista solo se si cede. Se l’acquisto di Marcus Thuram è stata manna dal cielo per tutto l’universo nerazzurro, lo stesso non si può dire di Marko Arnautovic e di Alexis Sanchez. D’altronde il francese ha già messo a referto 8 gol e 6 assist mentre se si sommano dell’austriaco e del cileno si arriva a 2 reti e un assist. Certamente la coppia d’attacco è quella formata da Lautaro Martinez e Thuram quindi i numeri di Arnautovic e Sanchez posso passare un po’ in secondo piano, ma se uno dei due titolari dovesse avere una ricaduta, come capitato a Lautaro Martinez, le brutte prestazioni e la scarsa forma fisica delle riserve potrebbero pesare a livello di punti.

Per questo l’Inter, se dovesse piazzare uno dei due, potrebbe tornare sul mercato acquistando un nuovo attaccante. I nomi in lista sono tre partendo da Mehdi Taremi. A lungo inseguito dal Milan nella scorsa sessione di mercato, l’iraniano torna di moda nel capoluogo lombardo. Il centravanti ha un contratto che lo lega al Porto fino al 2024 e l’Inter starebbe già lavorando per portarlo a Milano a parametro zero, ma le esigenze potrebbe accelerare il processo. Gli altri due attaccanti seguiti sono Martial del Manchester United e Broja del Chelsea.











