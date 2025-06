Calciomercato Inter News: per la cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray spunta l'indizio social, ma le parti sono ancora lontane.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CALHANOGLU VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Inter si prepara a salutare Hakan Calhanoglu, e non è certo una novità: sappiamo bene che il centrocampista turco avrebbe chiesto la cessione per poter tornare a giocare nella sua Turchia, anche se la società nerazzurra fino a questo momento non ha mai ufficialmente confermato questo scenario.

Nelle ultime ore però c’è stato il classico indizio social: ricordiamo che Calhanoglu non ha preso parte al Mondiale per Club 2025 a causa di un infortunio, e sarebbe rientrato in Turchia proprio per trattare il suo trasferimento al Galatasaray, che sta provando a metterlo sotto contratto.

Qui, il regista dell’Inter avrebbe risposto “speriamo” alla domanda sul suo effettivo futuro nella squadra giallorossa di Istanbul; soprattutto, sul profilo Instagram di Turan Demir, che è il parrucchiere di Calhanoglu, è comparsa una fotografia in compagnia del centrocampista con la dicitura “Sta per succedere? Sta arrivando?” che naturalmente apre più di un’ipotesi positiva sull’effettiva nuova squadra di Hakan Calhanoglu.

Per il momento comunque siamo in questa fase di stallo per quanto riguarda l’operazione di calciomercato Inter Galatasaray, si devono ancora incastrare tutti i pezzi perché la trattativa vada a buon fine.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE RICHIESTE DI MAROTTA E DI CALHANOGLU

Quello che finora è filtrato circa la notizia del calciomercato Inter relativa all’addio di Hakan Calhanoglu è che il centrocampista turco, per l’appunto, avrebbe fatto esplicita richiesta di tornare in patria e giocare con il Galatasaray, una società che negli ultimi anni ha pescato parecchio dalla nostra Serie A (da Dries Mertens, che ha appena annunciato l’addio al calcio, a Victor Osimhen passando per Alvaro Morata e naturalmente Mauro Icardi, senza dimenticarsi dell’ormai veterano giallorosso Fernando Muslera). Non solo: Calhanoglu avrebbe chiesto all’Inter di non avanzare pretese economiche troppo elevate.

Ecco, bisogna appunto parlare di queste: stando a quello che sappiamo, per il cartellino del suo playmaker l’Inter è partita da una richiesta di 35 milioni di euro. Al momento il Galatasaray considera questa cifra troppo alta, ed è per questo motivo che l’operazione Calhanoglu è ancora in fase di stallo; ovviamente sappiamo bene che in tema di calciomercato la volontà di un calciatore può essere determinante, in questo caso poi Cristian Chivu si sarebbe già rassegnato a perdere il turco e dunque tutto lascia pensare che l’affare si farà, anche se bisognerà eventualmente rivedere le cifre dell’accordo prima di arrivare alla firma ufficiale.