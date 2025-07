Il calciomercato Inter conclude la cessione di Tajon Buchanan mentre blocca le trattative per Hakan Calhanoglu

Calciomercato Inter News: Hakan Calhanoglu rimane nerazzurro

La trattativa tra Inter e Galatasaray si è arenata nelle ultime ore, il motivo sono le offerte tutt’altro che soddisfacenti da parte del club turco per l’acquisto di Hakan Calhanoglu e che anzi hanno stizzito la dirigenza nerazzurra che si è sentita presa in giro quando i giallorossi hanno proposto prima 15 e poi 8 milioni.

Il calciomercato Inter potrebbe quindi cambiare da un momento all’altro passando da quello che sembrava uno smantellamento con l’addio di Calhanoglu, Thuram e Dumfries a quella che potrebbe essere una sessione di trasferimenti basata sul rinforzare la squadra.

I dirigenti del club nerazzurro hanno avuto un colloquio con il calciatore nel quale gli hanno comunicato la loro intenzione di trattenerlo in caso nell’ultima settimana di luglio non sia ancora arrivata un’offerta da 30 milioni da parte di un qualsiasi club e che con i campioni di Turchia sarà difficile trattare a questo punto.

Gli hanno anche chiesto di essere disposto a mettersi in gioco anche il prossimo anno con la maglia dell’Inter e di trovare un punto d’incontro con il proprio capitano Lautaro Martinez dopo gli attacchi diretti o meno tramite i social e il post partita contro il Fluminense.

Calciomercato Inter News: nuova avventura in Serie A per Tajon Buchanan

Con la decisione di trattenere il turco il calciomercato Inter avrà la necessità di portare a termine altre cessioni per avere i soldi da investire negli altri ruoli, chi è pronto a lasciare Milano è Tajon Buchanan che è ritornato dopo il prestito di sei mesi in Spagna dove ha vestito la maglia del Villarreal.

L’esterno canadese rimarrà in Serie A e andrà a giocare al Sassuolo dove potrà essere schierato sia come terzino destro che come attaccante esterno in una posizione più avanzata, la cifra per la cessione sarà di 8 milioni ma i nerazzurri hanno deciso di inserire una clausola per la recompra.

A centrocampo però rimane possibile la cessione di Asllani anche se il centrocampista albanese sembra non essere molto intenzionato ad accettare nessuna destinazione lontano da Milano, chi rimarrà alla fine è invece Yann Bisseck che nonostante possa essere un’importante plusvalenza obbligherebbe la società ad un’ulteriore acquisto. Un giocatore in quella zona di campo dovrebbe arrivare e nelle idee di Chivu e di Marotta non c’è altra possibilità se non quella di Giovanni Leoni, il Parma non sembra intenzionato a cedere e servirà quindi uno sforzo di 30 milioni.