Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Xhaka verso il Sunderland (22 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO SU LEONI E LOOKMAN

Il calciomercato Inter ha due obiettivi per il reparto offensivo e per quello arretrato. In difesa i nerazzurri sono al lavoro per convincere il Parma a cedere Giovanni Leoni, centrale che piace molto a mister Chivu così come agli altri dirigenti interisti. Accostato in queste ore al Milan, che potrebbe tentare di far leva sui ducali inserendo Lorenzo Colombo come contropartita, Leoni è seguito allo stesso tempo da Juventus e Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’agente del diciottenne, il procuratore Edoardo Crnjar, avrebbe incontrato i rappresentati dei nerazzurri presso la sede della società così da discutere il trasferimento dell’assistito. Il Parma non vuole scendere rispetto alla richiesta da 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, dovendo versare alla Sampdoria il 10% del ricavato dalla futura vendita di Leoni.

Gli emiliani si stanno comunque tutelando con l’acquisto di Giovanni Reyna dal Borussia Dortmund e l’Inter valuta un rilancio rispetto all’offerta da 25 milioni di euro più Sebastiano Esposito da presentare. In attacco invece il nome più caldo rimane quello di Ademola Lookman dell’Atalanta. Il nigeriano nato a Londra viene valutato 50 milioni di euro dalla famiglia Percassi.

La sensazione è che Marotta ed Ausilio stiano valutando la possibilità di alzare l’offerta anche in questo caso, non avendo appunto ottenuto nulla mettendo sul piatto 40 milioni. La concorrenza rappresentata dall’Atletico Madrid e dal Napoli, che potrebbero aggiungere Lino e Raspadori come contropartite, è in ogni caso frenata dall’intesa raggiunta dal ventisettenne con l’Inter. Tuttavia, l’Atalanta lo tratterrà ugualmente se non dovesse ottenere quanto chiesto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, XHAKA NON RIMPIAZZA CALHANOGLU

Intanto sembra essere giunta ala sua conclusione la telenovela riguardante il calciomercato Inter e la possibile partenza di Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray non ha più chiuso l’affare nonostante le tante voci circolate durante il Mondiale per Club, le stesse che avevano portato alla rottura nello spogliatoio con il capitano Lautaro Martinez. Adesso sulle tracce del turco pareva esserci il Fenebahce di mister Mourinho ma l’agente Gordon Stipic, interpellato da Trt Spor, ha dichiarato che l’assistito giocherà coi nerazzurri anche l’anno prossimo.

I lombardi avevano provato a tutelarsi inseguendo altri centrocampisti. Un possibile sostituto come Granit Xhaka sembra però destinato a rimanere lontano da Milano visto che starebbe lasciando il Bayer Leverkusen per trasferirsi al Sunderland. Lo svizzero tornerà in Inghilterra come confermato pure dal suo procuratore José Noguera.