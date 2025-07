Calciomercato Inter News: derby turco per il centrocampista. I meneghini non hanno però ricevuto offerte e si aspettano almeno 30 milioni (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL FENER TENTA LO SGAMBETTO

Torna di moda il nome di Hakan Calhanoglu per il calciomercato Inter. Dopo che il Galatasaray non ha trovato l’accordo per il centrocampista turco, Piero Ausilio aveva sottolineato l’importanza del calciatore in ottica nerazzurra.

Parole al miele che sembravano aver blindato l’ex Milan ancora a lungo all’Inter, squadra a cui aveva giurato fedeltà qualche anno fa quando aveva rifiutato le avances del Bayern Monaco. Ultimamente però c’è stato l’inserimento del Fenerbahce.

Gli acerrimi rivali del Galatasaray, allenati da Mourinho, sono pronti ad un colpo che sarebbe incredibile per il calcio turco, uno sgarro che porterebbe Calhanoglu in Turchia. Al momento però non ci sono offerte e i meneghini non si schiodano dalla richiesta di 30 milioni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASLLANI TRA FIORENTINA E TORINO

Il calciomercato Inter fa i conti anche con il resto della rosa. Pio Esposito non si muove e su questo non ci piove: l’Atalanta ha provato a tentare il club meneghino inserendolo nella trattativa per abbassare il prezzo di Lookman, ma senza trovare l’accordo con l’Inter.

Asllani invece è prossimo a partire. Anche in questo caso le parole di Ausilio sono state importanti a riguardo e hanno confermato la cessione ormai prossima del centrocampista albanese, sceso in campo per 99 volte con la casacca nerazzurra.

Su di lui c’era forte la Fiorentina, salvo poi dirottare su Bernabè del Parma. L’ultima squadra che si è messa in lista per l’albanese è il Torino di Marco Baroni, alla ricerca di un nuovo innesto come sostituto di Samuele Ricci, passato al Milan.