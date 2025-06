Calciomercato Inter News: ballano ancora 20 milioni tra i nerazzurri e il club turco per il centrocampista. Il giocatore vuole andare (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU IN SALITA

Il calciomercato Inter sta cercando di accontentare Hakan Calhanoglu per il trasferimento al Galatasaray. Il centrocampista turco reputa concluso il suo ciclo in nerazzurro e il ritorno in patria sarebbe il giusto epilogo per lui.

Se l’affare a parole sembra molto facile, a conti fatti bisogna attendere più del previsto. Il motivo è l’offerta del Galatasary di 15/20 milioni che non si avvicina nemmeno minimamente ai 40 richiesti dai nerazzurri per cedere l’ex Bayer Leverkusen e Milan.

C’è da dire che l’Inter non può tirare troppo la corda per un semplice motivo ovvero che Calhanoglu vuole andare al Galatasaray. Al netto del contratto in scadenza nel 2027, i meneghini vorranno chiudere la questione senza lasciare strascichi.

Impedire ad Hakan di tornare in Turchia per una questione economica potrebbe macchiare il ricordo di uno dei più grandi giocatori della storia recente nerazzurra nonché il successore a tutti gli effetti di Marcelo Brozovic.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SITUAZIONE FRATTESI

Il calciomercato inter non si ferma a Calhanoglu. C’è parecchio lavoro da fare per i nerazzurri e tra le varie situazioni da gestire c’è quella di Davide Frattesi, sempre più un punto di domanda all’interno della rosa meneghina.

Con Inzaghi il suo minutaggio non era sicuramente altissimo, anche se più di una volta ha lasciato il segno con gol importantissimi che quelli in Champions League contro il Bayern Monaco ai quarti e con il Barcellona in semifinale.

Già l’anno scorso il giocatore è stato più volte accostato ad altre squadre, tra cui Juventus, Roma e Lazio, ma in ogni caso è sempre rimasto in nerazzurro. Sarà senza dubbio importante capire cosa vuole fare Cristian Chivu.

