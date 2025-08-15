Calciomercato Inter news: il club arabo di Cristiano Ronaldo sonda il terreno per il turco. Lookman può compilarsi se arrivasse Konè (15 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU DA CR7?

Tiene sempre banco Hakan Calhanoglu per il calciomercato Inter. Se le sirene turche si sono placate, quelle arabe invece continuano a palesarsi sul centrocampista turco in vista dell’inizio della Saudi Pro League fissato per il 28 agosto.

Stando a quanto riportato da TeamTalk, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo potrebbe portare in Arabia il centrocampista classe 1994, lanciando un messaggio importante alle pretendenti sia nei territori nazionali che continentali.

Calciomercato Inter News/ Si tratta per Koné, l'addio del polacco utile per fargli spazio (15 agosto 2025)

Se invece dovesse restare, non sarebbe un problema per l’Inter poiché il “caso Calhangolu” è rientrato ormai da tempo: dopo le parole forti di Lautaro e Marotta post eliminazione al Mondiale per Club all’indirizzo di Hakan, il turco e l’argentino si sono scattati un foto insieme per porre fine alle diatribe.

Calciomercato Inter News/ Bomba Kone, scippo alla Roma per dimenticare Lookman!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LOOKMAN IN STANDBY

Il calciomercato Inter deve gestire la situazione Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo è stato seguito in questi mesi da diversi club italiani tra cui Napoli e Roma, ma le richieste dei meneghini erano troppo alte per le squadre di Serie A.

Ora sono invece alcune squadre di Premier League che tentano di convincere l’Inter e il giocatore che ha sempre manifestato la sua volontà di giocare, che sia in nerazzurro o no. Anche il suo agente aveva rilasciato dichiarazioni importanti in tal senso.

Calciomercato Inter News/ Addio a Pavard: chi potrebbe sostituirlo? Concorrenza per Nkunku (14 agosto 2025)

Per Ademola Lookman ora c’è grande caos. Se davvero l’Inter investisse 50 milioni circa per Konè della Roma, allora bisognerà capire se i nerazzurri sarebbe disposti ad offrirne altrettanti dopo averne già spesi 70 tra Sucic, Luis Henrique e Bonny.