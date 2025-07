Calciomercato Inter News: il capitano e il presiedete dei meneghini hanno indicato la via al turco, in attesa di un'offerta dal Galatasaray (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER, NERVI TESI!

Il calciomercato Inter ha spalancato le porte della Turchia ad Hakan Calhanoglu. A margine della sconfitta contro la Fluminense, decisiva per l’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club, Lautaro Martinez si è sfogato ai microfoni di DAZN.

Il capitano dei meneghini è stato chiarissimo: “Chi non vuole restare, se ne vada“. E se ci fossero ancora dubbi su chi fosse rivolta la frase, ci ha pensato il presidente Beppe Marotta: “Lautaro si riferiva a Calhanoglu. Se uno vuole andar via la porta è spalancata”.

Nervi tesi dopo una stagione che di cinque possibili trofei, non ne ha visto nemmeno uno finire nella bacheca dell’Inter: Serie A vinta dal Napoli, Coppa Italia dal Bologna, Supercoppa Italiana dal Milan, Champions League dal PSG e ora vedremo chi si aggiudicherà il Mondiale per Club.

Ora c’è bisogno di resttare e voltare pagina, ma per farlo c’è bisogno di persone motivate. Per questo Lautaro e Marotta hanno indicato la via a Calhanoglu. Detto ciò, i nerazzurri vogliono incassare circa 30 milioni e il Galatasaray dal canto suo sta facendo leva sul desiderio del calciatore per abbassare il prezzo.

CALCIOMERCATO INTER, PIÙ SOGNI CHE REALTÀ

Il calciomercato Inter guarda anche oltre il caso Calhanoglu. Il sogno dei nerazzurri è una trequartista di qualità e i nomi circolati sono quelli di Nico Paz e Arda Guler, ma bisogna fare chiarezza sia per entrambe le questioni.

Per il giocatore reduce da una strepitosa annata al Como, a meno di clamorose offerte che al momento non sono in programma, il giocatore resterà in biancoblu per un altro anno con il Real Madrid che avrà una clausola di recompra a 9 milioni.

Per Arda Guler invece parliamo davvero di un qualcosa di irrealizzabile. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha infatti escluso qualsiasi tipo di contatto, anche perché Xabi Alonso vuole a tutti i costi puntare sul turco.

