Il calciomercato Inter potrebbe vedere presto diverse novità. Il futuro di Hakan Calhanoglu in nerazzurro è davvero in forte bilico, si valuta il sostituto.

Calciomercato Inter, tutto è legato al Mondiale per club

Il calciomercato Inter è sicuramente molto correlato all’esperienza al Mondiale per club che stanno facendo i nerazzurri di Cristian Chivu e stanno facendo opportune valutazioni, in ogni reparto. Il club valuterà chi è pronto per restare e chi deve andare via e intanto proseguono i rumors su alcuni giocatori che a sorpresa potrebbero salutare.

Uno su tutti è – manco a dirlo – il centrocampista turco Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo nerazzurro e giocatore che il club vede in uscita, o meglio che può partire visto la nuova progettazione con una buona offerta. L’Inter valuta Calhanoglu 35 milioni più bonus, circa 40 milioni mentre i club interessati appaiono al momento davvero molto distanti.

Nelle ultime ore però il Galatasaray sarebbe pronto a fare una decisa virata, un cambiamento sul mercato ed un’offerta molto interessante. Secondo alcuni media turchi il club sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro, una cifra che garantirebbe una grossa plusvalenza ai nerazzurri e che potrebbe cambiare le dinamiche di mercato del club.

Calciomercato Inter, colpo di scena in attacco

Il Mondiale per club potrebbe cambiare notevolmente le dinamiche del calciomercato Inter. Nella sfida contro il River Plate i nerazzurri hanno vinto anche e soprattutto grazie alla rete di Francesco Pio Esposito che segna e continua a convincere in questa particolare fase della stagione, da qui il club sembrerebbe intenzionato a cambiare tutto su di lui.

Prima si parlava di possibile prestito a Bologna e Torino e invece ora le cose sembrerebbero ben diverse, il club sembrerebbe intenzionato a trattenerlo e la sfida contro il Fluminense agli Ottavi di finale del club potrebbe essere un nuovo interessante banco di prova. Il giocatore piace molto in tutta la serie A ma l’Inter sembra intenzionata a trattenere Pio Esposito.

Tutto ciò comporterebbe cosi la rinuncia a Rasmus Hojlund, non più una priorità per il club nerazzurro mentre è sempre più vicino Bonny del Parma, attaccante vicino per 25 milioni di euro. In difesa arriverà un rinforzo, il sogno resta Giovanni Leoni ma c’è una grande concorrenza e in alternativa il piano B è il belga del Genoa De Winter.