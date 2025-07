CALCIOMERCATO INTER NEWS: DERBY PER UN VETERANO

Come si sa, il calciomercato Inter deve sciogliere il nodo legato al possibile addio di Hakan Calhanoglu. Tante cose ruotano intorno al mal di pancia del regista turco, e a quel desiderio di giocare per il Galatasaray: al momento abbiamo già visto come la trattativa si sia arenata e sia ancora tutto fermo.

Questo non significa che alla fine Calhanoglu resterà davvero all’Inter, anche perché i Leoni di Istanbul potrebbero non essere i soli a presentarsi alla porta nerazzurra: ragione per cui Beppe Marotta si deve comunque cautelare, perdere il turco renderebbe necessario sostituirlo in un certo modo.

Sappiamo anche che il numero 1 sulla lista è Ederson, ma il brasiliano dell’Atalanta costa almeno 60 milioni di euro: ecco allora che il calciomercato Inter valuta altre soluzioni, tra queste ci sarebbe Granit Xhaka che per qualche tempo – e forse ancora – è stato seguito dal Milan.

I rossoneri lo avevano individuato come ideale rinforzo, prima di capire che il Bayer Leverkusen ha intenzione di farsi pagare lo svizzero fino all’ultimo centesimo. Su Xhaka c’è anche la Juventus, appare probabile che il numero 34 lascerà la BayArena anche perché l’addio di Xabi Alonso, dopo due stagioni straordinarie, potrebbe portare a una mini-rivoluzione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PREZZO PER XHAKA E COSA PENSA MAROTTA…

Insomma, il calciomercato Inter crede che Granit Xhaka possa essere il calciatore ideale per prendere il posto di Calhanoglu, e non solo: in caso il turco restasse davvero alla Pinetina, i due potrebbero giocare insieme in un centrocampo che Cristian Chivu imposterebbe a quattro, del resto abbiamo visto questo esperimento durante il Mondiale per Club e sappiamo anche come Xhaka sia abituato a stazionare in questo modulo, Xabi Alonso ha vinto Bundesliga e Coppa di Germania, arrivando in finale di Europa League, con il 3-4-2-1 che è quello che Chivu ha provato a mettere in campo.

Dal punto di vista del costo, la Gazzetta dello Sport riferisce oggi che Xhaka potrebbe essere acquistato per 12-15 milioni di euro: forse una cifra inferiore a quella che il Bayer Leverkusen chiederebbe davvero, ma la squadra tedesca nel caso si arrivi a una cessione “necessaria” o richiesta dal calciatore potrebbe abbassare le pretese. In questo caso però tornerebbero in gioco le rivali di cui sopra: Milan e Juventus solo per rimanere alla nostra Serie A, ma anche società estere visto che Xhaka ha dimostrato in questi anni di poter dare un bel salto di qualità a centrocampo. Che il calciomercato Inter alla fine decida di fare all in su di lui?