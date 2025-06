Calciomercato Inter News: per li turco ci vogliono 30/35 milioni, Galatasaray avvisato. Capitolo Bonny: il Parma cerca di alzare il prezzo (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU-GALATASARAY: LA SITUAZIONE

Il calciomercato Inter è pronto a salutare Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro, arrivato dal Milan nel 2021, ha disputato quattro stagioni tra le fila dei meneghini collezionando 182 partite, 38 gol e 32 assist. Numeri che lo hanno aiutato a vincere uno Scudetto, due Coppa Italia e tre volte la Supercoppa Italiana.

Ora però il turco vuole tornare in patria e il Galatasaray è pronto ad accontentarlo. In scadenza a giugno 2027, l’ex Bayer Leverkusen non verrà ostacolato dall’Inter per quanto riguarda la cessione, ma in ogni caso serve un’offerta congrua.

Come riportato anche da Alfredo Pedullà, l’Inter è irremovibile sulla cifra ovvero tra i 30 e i 35 milioni. Finché il Galatasaray non presenterà un’offerta che rientra in questo range allora il passaggio di Calhanoglu in Turchia può solo che slittare.

Il calciomercato Inter lavora anche in entrata con il colpo Ange Yoann Bonny. La prossima settimana sarà fondamentale per quanto concerne il passaggio dell’attaccante del Parma in nerazzurro, dove ritroverà Cristian Chivu.

I nerazzurri hanno il “sì” del giocatore, ma non della società emiliana. Infatti l’offerta da 22 milioni più bonus presentata dai meneghini. non soddisfa i crociati che vogliono di più, possibilmente senza l’aggiunta di bonus bensì tutta la cifra. In ogni caso, l’affare ad oggi non rischia di saltare.

Chiudiamo con due nomi in uscita dall’Inter come Sebastiano Esposito e Marko Arnautovic. Il primo andrà presto in scadenza e non rivenderà dunque Parma, Fiorentina e Como si stanno informando. Per l’austriaco invece ha sondato il terreno il Besiktas, in Turchia.