Il calciomercato Inter sta trattando l'addio di Hakan Calhanoglu pronto a tornare in Turchia al suo posto piace Morten Hjulmand

Calciomercato Inter News: Hakan Calhanoglu sempre più lontano da Milano

Mentre la squadra è negli Stati Uniti e si prepara alla prima partite del Mondiale per Club la dirigenza nerazzurra lavora per creare una squadra che il prossimo anno possa provare a competere nuovamente su più fronti, sperando però di concludere l’anno in una maniera meno fallimentare di quello appena passato e con qualche trofeo in più in bacheca. Il calciomercato Inter potrebbe essere costretto ad effettuare cessioni anche importanti per poi acquistare giocatori giovani che li vadano a sostituire nell’immediato o siano i tasselli di un nuovo progetto che si svilupperà nei prossimi anni.

Il giocatore che sembrerebbe essere pronto a partire più per sua volontà che per quella della squadra è Hakan Calhanoglu, il turco da diverso tempo sta infatti flirtando con il club di cui è tifoso, il Galatasaray, e con l’Arabia Saudita aspettandosi un’offerta che a 31 anni lo metta meno sotto i riflettori ma abbia un importante valore economico.

Dalle squadre del fondo PIF sembra essere svanito l’interesse espresso la scorsa estate che però si fa forte dalla Turchia dove i campioni in carica sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni per portare in patria il numero 10 della nazionale, per i nerazzurri la cessione si può concludere ma tra i 35 e i 40 milioni.

Calciomercato Inter News Morten Hjulmand e tutte le alternative per sostituire il turco

In caso di cessione del turco il calciomercato Inter dovrà trovare un sostituto e le possibilità sono diverse, offrire il posto da titolare a Sucic, che però è appena arrivato e potrebbe essere preferito dargli meno pressioni, spostare in quella posizione Zielinski, opzione vista in diverse occasioni e che sarebbe simile alla trasformazione subita da Calhanoglu, o acquistare un nuovo titolare. In quella posizione i profili seguiti sono molti, tre di questi vengono dal nostro campionato e sono gli italiani Ricci e Rovella e l’ex giocatore di Chivu Bernabé, che insieme a Bonny e Leoni potrebbe seguire il tecnico rumeno.

A queste possibilità si aggiunge però anche una nuova opzione per il calciomercato Inter, ovvero l’acquisto di una vecchia conoscenza della Serie A che ora fuori dal nostro paese è sbocciato definitivamente, Morten Hjulmand, centrocampista danese di venticinque anni di proprietà dello Sporting Lisbona, di cui è anche il capitano. Quest’anno è stato impiegato in 47 partite riuscendo anche a segnare 2 gol e fornire 2 assist, in due anni è riuscito a raddoppiare il suo valore dai 20 milioni per cui è stato acquistato dal Lecce ai 50 che chiede il club campione di Portogallo, è un giocatore più difensivo del turco ma con la stessa visione di gioco.