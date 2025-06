Calciomercato Inter, Chivu può subito perdere un big

Il calciomercato Inter è molto legato alle cessioni e in primo luogo Oaktree vuole giocatori di livello ma comunque giocatori giovani e di grande prospettiva. Nelle ultime ore ha fatto molto rumore la notizia relativa al centrocampista turco Hakan Calhanoglu, giocatore che a sorpresa potrebbe salutare in questa sessione di calciomercato.

Il centrocampista ha 31 anni e potrebbe partire in caso di buone offerte, il club – visto la linea nuova della società Oaktree – non chiude alla cessione e su Calhanoglu ci sono le sirene arabe ed almeno 2 o 3 club sono pronti a presentare una buona offerta per il giocatore, ma l’Inter valuta molto il centrocampista e non apre totalmente alla cessione.

Negli ultimi anni Calhanoglu è stato fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi ma con l’addio del tecnico possono cambiare tante cose e cosi il club è pronto a valutare ogni offerta ma non apre alla cessione per offerte minori ai 40 milioni di euro, cifre importanti comunque per un giocatore abbastanza avanti con l’età.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pescano il sostituto di Calhanoglu in serie A

Come riporta Sportmediaset il calciomercato Inter potrebbe subire un grande ribaltone nelle prossime ore, il club nerazzurro potrebbe perdere una pedina chiave per la formazione come Hakan Calhanoglu. Per lui c’è l’Arabia che chiama ma la società si guarda intorno ed uno dei primi nomi per sostituirlo è sicuramente Nicolò Rovella.

Il centrocampista italiano è stato uno dei migliori nell’ultima stagione, comunque difficile per la Lazio di Baroni ma il club biancoceleste crede molto nelle sue qualità e lo dimostra l’ingente spesa che ha fatto per acquistare il giocatore qualche anno fa. La Lazio però valuta Rovella quasi 50 milioni di euro e sicuramente parliamo di una spese molto importante per il club nerazzurro.

Se Rovella costa molto non è da meno la pista relativa a Samuele Ricci, giocatore che piace molto all’Inter e anche ai cugini del Milan e il Torino valuta il suo capitano non meno di 35 milioni di euro. Insomma possibile cambio in cabina di regia in casa Inter, Calhanoglu può salutare e l’Inter valuta un nome italiano per sostituirlo. Occhio alle sorprese.