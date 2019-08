Calciomercato Inter News/ Campana piace, conferma dall’agente (ultime notizie)

Tra i nomi nuovi del calciomercato dell’Inter c’è quello dell’attaccante ecuadoriano classe 2000 Leonardo Campana. Ne ha parlato il suo agente Frederico Pena ad AreaNapoli.it, specificando: “Confermo l’interesse dell’Inter, oltre quello di Milan e Napoli, per il calciatore. Parliamo con diversi club in Italia, ma preferisco non fare altri nomi. Il presidente del Barcellona Sporting Club dice che una società messicana vorrebbe acquistarlo? Si tratta del Club America, ma la preferenza del ragazzo porta a Europa e Italia. Servono 5-6 milioni di dollari per il 75% del cartellino ed un 25% sulla futura rivendita del ragazzo. E’ un mix tra Zlatan Ibrahimovic’ e Thierry Henry. E’ alto, forte e molto tecnico. Calcia con entrambi i piedi”. Sicuramente si tratterebbe di un colpo per il futuro e potrebbe anche andare via in prestito per giocare con continuità.

Calciomercato Inter News, Dalbert torna al Nizza?

Tra i protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato per l’Inter c’è anche Henrique Dalbert. L’esterno sinistro brasiliano pare davvero molto vicino all’addio, anche se non è chiara quale sarà la sua prossima destinazione. Antonio Conte l’ha bocciato e negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile scambio tra il ragazzo e Cristiano Biraghi con la Fiorentina. Secondo Sky Sport però sarebbe tornato prepotentemente il Nizza sul calciatore, lo stesso club dal quale la società meneghina lo aveva prelevato. Il calciatore preferirebbe tornare in Ligue 1, mentre la società preme per lo scambio col terzino della nazionale azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA