CALCIOMERCATO INTER, ENGIMA CORREA

Il calciomercato Inter è impegnato su vari fronti. Sono tanti gli argomenti che attanagliano i dirigenti nerazzurri, obbligati a cedere i vari esuberi se vogliono investire con l’acquisto di nuovi innesti per Simone Inzaghi.

Il primo della lista è Correa, dato che l’ex Lazio era inseguito dall’AEK Atene, l’anno scorso nel girone del Brighton di De Zerbi in Europa League, e il River Plate che sognava un ritorno in patria. Morale della favola: entrambe le squadre, secondo il Corriere dello Sport, si sono tirate indietro.

Questo obbliga l’Inter ad una sola soluzione ovvero la rescissione contrattuale con tanto di buonuscita. Oltre il danno della mancata cessione, anche la beffa. In ogni caso, i nerazzurri aspettano che qualcuno si palesi. Magari proprio la Lazio…

CALCIOMERCATO INTER, DUMFRIES RINNOVA

Il calciomercato Inter potrebbe annunciare a breve un rinnovo. Stiamo parlando di Dumfries in una telenovela di mercato che ha trovato la sua svolta definitiva: prolungamento del contratto a 4 milioni d’ingaggio, tanti quanti quelli che percepisce Dimarco.

Tra qualche giorno ci sarà l’ufficialità e l’olandese potrà a tutti gli effetti beneficiare di uno stipendio maggiore e di conseguenza di una fiducia rinnovata a tutti gli effetti. Pensare che ad inizio calciomercato, Dumfries sembrava il primo dei cedibili proprio per incomprensioni sul rinnovo.

Ben diversa la situazione di calciomercato di Carboni. Il giocatore, reduce dal prestito al Monza, è uno dei pezzi più pregiati della formazione dell’Inter. Il Marsiglia di De Zerbi sta provando di tutto per convincere l’Inter, offrendo anche 30 milioni di recente.

L’Inter però ha detto no rilanciando a 35. Insomma, mancano pochi milioni e dopo Hojbjerg potrebbe esserci un altro acquisto di qualità per i francesi. Tutto dipenderà naturalmente dalla decisione definitiva che spetta naturalmente ai meneghini.

CALCIOMERCATO INTER, AGOUMÉ RITORNA AL SIVIGLIA

Il calciomercato Inter potrebbe aprire una vecchia questione. Agoumé infatti potrebbe tornare in Liga, più precisamente al Siviglia. I biancorossi di Spagna hanno avuto il giocatore in prestito e ora lo rivorrebbero sebbene a titolo definitivo.

L’obiettivo del Siviglia è quello di avere il centrocampista a disposizione già per la tournée in Giappone. Non si parla ancora di cifre, ma la volontà del calciatore è quella di tornare in Liga per proseguire il suo percorso di crescita.