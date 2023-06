CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C’è De Gea se non arriva Vicario. Dzeko verso la Turchia (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, VALZER DI PORTIERI…

Il calciomercato dell‘Inter continua a tenere gli appassionati con il fiato sospeso, e le ultime notizie riguardano il reparto dei portieri. Secondo le voci di calciomercato sull’Inter, se non si concretizzerà l’arrivo di Guglielmo Vicario, il portiere dell’Empoli seguito da tempo dal club nerazzurro, l’Inter potrebbe puntare su un nome di altissimo livello: David De Gea del Manchester United, che ha deciso di interrompere la sua avventura in Premier League non rinnovando il contratto con i Red Devils.

De Gea, considerato uno dei migliori estremi difensori al mondo, potrebbe essere il sostituto ideale per Andre Onana, il portiere titolare dell’Inter che potrebbe accasarsi proprio al Manchester United, visto che è andato scemando per il camerunense il corteggiamento del Chelsea. L’arrivo del talentuoso spagnolo potrebbe aprire nuove prospettive per la squadra nerazzurra, garantendo una maggiore solidità nella retroguardia e un’esperienza di livello internazionale allo stesso livello di quella apportata da Onana nell’ultima stagione nobilitata dal raggiungimento della finale di Champions League.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL FENERBAHCE VUOLE DZEKO

Nel frattempo, il centravanti bosniaco Edin Dzeko, dopo una stagione da grande protagonista all’Inter sembra essere sulla via dell’addio. Secondo le ultime notizie di mercato, il bosniaco sarebbe in trattativa con un club turco, nella fattispecie il Fenerbahce. Si sarebbe tenuto un incontro tra gli agenti del giocatore e i rappresentanti della formazione di Istanbul per discutere i dettagli dell’ingaggio, con quella in Turchia che sarebbe di fatto l’ultima esperienza di alto livello per Dzeko in carriera.

Nella recente stagione conclusa, Edin Dzeko ha svolto un ruolo di primaria importanza nell’Inter guidata da Simone Inzaghi. L’attaccante bosniaco ha dimostrato il suo valore con ben 52 presenze tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, contribuendo con 14 gol e 5 assist. Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Dzeko in Italia dopo un’esperienza di otto anni nel paese: i suoi numeri parlano da soli. L’ex attaccante del Manchester City ha messo a segno 150 gol in 361 presenze nella sua esperienza italiana, che ha abbracciato le maglie di Roma e Inter. Un vero e proprio traguardo di rilievo per il talentuoso giocatore.

