CALCIOMERCATO INTER NEWS, MISSIONE CHIESA!

Il calciomercato dell‘Inter potrebbe far registrare un inserimento su un obiettivo di cui si era già parlato ma che sarebbe clamoroso. Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus è infatti ancora incerto. Il suo contratto scade a giugno 2025 e le trattative per il rinnovo sono in stallo. La Juventus sta valutando di venderlo in questo mercato estivo per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Napoli, Newcastle e Roma hanno mostrato interesse, ma l’attaccante preferisce aspettare l’offerta di calciomercato di un club che giochi in Champions League come l’Inter ad esempio.

Secondo fonti di calciomercato, anche appunto l’Inter è interessata a Chiesa, ma potrebbe muoversi solo per la stagione 2025/2026, nel caso in cui restasse alla Juventus e si svincolasse a parametro zero. Arrivato dalla Fiorentina per 57,2 milioni di euro nel 2020, Chiesa ha segnato 32 gol in 131 presenze con la maglia bianconera. Attualmente guadagna 5 milioni di euro netti all’anno. I nerazzurri restano dunque potenzialmente alla finestra per ritornare su Chiesa a zero se la Juventus non abbasserà le pretese nell’immediato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SPUNTA UN GIOVANE

Il calciomercato dell‘Inter si muove anche su obiettivi che possano ringiovanire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un difensore centrale, mancino, giovane e promettente, che rappresenti un investimento sia per il presente che per il futuro della nuova Inter targata Oaktree. Si tratta di Nathan Zeze, difensore classe 2005 che nella scorsa stagione di Ligue 1 ha collezionato 13 presenze, oltre a una in Coppa di Francia, e che è un pilastro delle selezioni giovanili francesi.

Cresciuto nel vivaio del Nantes, Zeze ha esordito in prima squadra a gennaio 2023 sotto la guida di Antoine Kombouaré, diventando una presenza fissa nella seconda metà del campionato. Con una notevole struttura atletica – è alto circa un metro e novanta – e un grande potenziale, Zeze ha attirato l’interesse di diversi club, alcuni dei quali dalla Premier League. Secondo quanto riferisce Ouest France, anche l’Inter ha monitorato il giocatore negli ultimi mesi e ha presentato una proposta concreta. L’offerta dei campioni d’Italia si aggirava sui 12-13 milioni di euro, inclusi i bonus, ma è stata respinta. Il Nantes punta molto su Zeze per il futuro e non intende privarsene a breve, a meno di ricevere un’offerta irrinunciabile.