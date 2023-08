CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C’è l’accordo per Pavard. Correa verso il Torino (22 agosto 2023)

L’Inter di Simone Inzaghi si sta muovendo con decisione sul calciomercato, portando nuovi volti e lasciando spazio a possibili partenze. Una delle novità più recenti riguarda l’acquisto di Benjamin Pavard, difensore francese attualmente al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il trasferimento di Pavard alla corte nerazzurra è ormai a un passo dalla conclusione. La cifra dell’affare si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e il fatto interessante è che l’operazione non dipenderà dall’arrivo del sostituto di Pavard in Baviera. Questo suggerisce che l’arrivo del giocatore in Italia è imminente.

L’Inter sta lavorando sul calciomercato per rinforzare il proprio reparto difensivo e l’acquisizione di Pavard si presenta come un passo significativo in questa direzione. Pavard, che sta per diventare un’ex stella del Bayern Monaco, è il secondo difensore a lasciare l’Allianz Arena in pochi giorni, seguendo le orme di Josip Stanisic, trasferitosi al Bayer Leverkusen. Questo movimento di mercato ha lasciato a disposizione dell’allenatore Tuchel alcuni giocatori difensivi, ma l’arrivo di Pavard sembra essere una priorità, dato che il giocatore ha dimostrato un’impazienza crescente nel lasciare il Bayern, come evidenziato anche dalla sua reazione nell’ultima amichevole.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CORREA IN USCITA

L’intenzione dell’Inter è quella di far sbarcare Pavard a Milano già prima del prossimo weekend, in modo da consentire le visite mediche e la firma del contratto. Questo gli permetterebbe di essere disponibile per la prossima partita in programma il 28 agosto contro il Cagliari. Dall’altro lato, si sta delineando un possibile addio all’attaccante argentino Joaquin Correa. Secondo le ultime voci di mercato, il 29enne, giunto all’Inter nel 2021 proveniente dalla Lazio, sta per concludere la sua avventura nerazzurra. Con 52 presenze e 9 gol all’attivo, Correa sembra essere sulla strada dell’addio, con il Torino che sembra essere una destinazione possibile.

L’Inter ha recentemente rafforzato il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Marko Arnautovic dal Bologna. Arnautovic ha già dimostrato il suo potenziale, contribuendo a una vittoria per 2-0 contro il Monza con un assist per il secondo gol di Lautaro. Correa, al momento, rappresenta una delle opzioni di calciomercato in attacco a disposizione dell’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, sembra che le prospettive per il suo futuro siano cambiate, e il Torino guidato da Ivan Juric potrebbe essere una possibile destinazione per il talentuoso attaccante sudamericano.











