Calciomercato Inter News/ C’è l’idea El Shaarawy, Vicario sarà il sostituto di Onana

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IDEA EL SHAARAWY

C’’è anche l’idea Stephan El Shaarawy per il calciomercato Inter: una suggestione per il momento, ma il Faraone potrebbe essere in uscita dalla Roma e, per quanto si prospetta al momento e secondo le indiscrezioni, potrebbe aprirsi un duello tra le due squadre di Milano. Al Milan si tratterebbe di un ritorno per El Shaarawy, che era partito molto bene in rossonero ma poi era stato vittima di problemi fisici e soprattutto non era riuscito a trovare il feeling giusto con Mario Balotelli, entrando in una spirale involutiva che lo aveva portato lontano dal rossonero.

Calciomercato Inter News/ Frattesi e Scalvini: Marotta insegue la linea dei giovani

Rinato alla Roma, ora El Shaarawy potrebbe cercare un’altra avventura: l’Inter è una società che lo cerca. Tuttavia, nonostante il contratto in scadenza, l’affare non è così semplice: innanzitutto il Faraone potrebbe comunque rimanere alla Roma, e poi i nerazzurri devono valutare alcuni incastri perché il titolare sulla corsia sinistra resta Federico Dimarco, dunque El Shaarawy rischierebbe di ritrovarsi in una situazione simile a quella che sta vivendo nella capitale, per di più chiuso anche da Robin Gosens (che però potrebbe partire). Staremo a vedere…

CALCIOMERCATO INTER/ News, Lukaku torna a Londra? Buchanan vicino per giugno!

ONANA SBLOCCA VICARIO?

Sul fronte portiere invece il calciomercato Inter sembra avere le idee chiare: già qualche tempo fa dicevamo di come la società nerazzurra avesse individuato in Guglielmo Vicario il prossimo numero 1 della squadra, e questo chiaramente passa attraverso il sacrificio di André Onana, che ha avuto un grande rendimento ma che, anche per questo, è cercato dalle big europee. Tra queste il Chelsea, che sarebbe pronto a un’altra campagna acquisti faraonica: fuori dall’Europa, i Blues ci vogliono rientrare immediatamente e dalla porta principale, dunque Onana è candidato a essere il prossimo portiere.

Mateo Retegui/ Rumors di calciomercato: l'Inter ci prova ma occhio all'Eintracht...

L’offerta da girare all’Inter sarebbe già pronta, e importante; per questo motivo i nerazzurri dovrebbero aprire alla cessione, anche per realizzare una bella plusvalenza e perché, comunque, quanto Vicario ha fatto vedere nell’Empoli rassicura circa la sua affidabilità. Un incontro tra le parti, forse anche quello decisivo, dovrebbe avvenire a partire da domani e prima della finale di Champions League: vedremo se l’Inter riuscirà a chiudere i conti, ma questo giro di portieri alla fine si potrebbe realmente concretizzare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA