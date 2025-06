Calciomercato Inter News: i nerazzurri puntano sempre Nico Paz, ma intanto tengono d'occhio un'alternativa dal Manchester City.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: INDICAZIONI DAL MONDIALE PER CLUB

Le indicazioni per il calciomercato Inter possono arrivare anche dal Mondiale per Club, competizione nella quale i nerazzurri hanno rischiato il crollo ma ora sono ancora in corsa per gli ottavi: battuti gli Urawa Reds nel finale e in rimonta, l’Inter si giocherà la qualificazione contro il River Plate ma, al di là dei risultati di campo, stuzzica anche vedere all’opera la nuova squadra affidata a Cristian Chivu.

Calciomercato Inter/ Bonny, Marotta conferma l'interesse. Calhanoglu, mancano offerte (22 giugno 2025)

Indicazioni di calciomercato, dicevamo: contro la rivale giapponese l’allenatore rumeno ha iniziato la partita con il 3-4-2-1, sconfessato dopo un primo tempo negativo ma che in realtà potrebbe trovare un futuro.

Il punto è: il calciomercato Inter ha nella sua rosa trequartisti adatti alla bisogna? Beppe Marotta ha già detto che la capacità di Chivu dovrà essere quella di adattarsi al gruppo, ma se davvero il tecnico dovesse spingere per avere chi flutti tra le linee la dirigenza dovrà almeno provare ad accontentarlo.

Calciomercato Inter News/ Rasmus Hojlund e Giovanni Leoni, la concorrenza si infittisce!

Al momento potremmo ipotizzare Marcus Thuram e Bonny, se arriverà, alle spalle di Lautaro Martinez ma entrambi sarebbero adattati, pur se nel calcio di oggi bisogna riuscire a ricoprire più ruoli e forse certe differenze, almeno in alcune zone del campo, non sono più così nette. Qualche considerazione su eventuali nomi però possiamo comunque provare a farla.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUE SOGNI PER LA TREQUARTI

Quali sarebbero i calciatori che il calciomercato Inter potrebbe perseguire se dovesse passare stabilmente al 3-4-2-1? Uno è stato inseguito a lungo e forse ancora tenuto d’occhio, si tratta di Nico Paz che ha stregato tutti nel Como e che l’Inter sta tenendo ampiamente d’occhio, il giovane deve ancora decidere quale sarà il suo futuro perché ovviamente la società lariana lo vorrebbe trattenere, ma lui potrebbe decidere di andare ad affermarsi altrove giocando la Champions League, ma comunque rimanendo in Italia. In questo senso, un’Inter che spesso e volentieri ha parlato spagnolo (anche se dell’Argentina) potrebbe essere perfetta.

Calciomercato Inter News/ Calhanoglu, si attende l'offerta Galatasaray. Bonny si avvicina (21 giugno 2025)

Si è parlato anche di Arda Guler, che nel Real Madrid ha sicuramente espresso lampi di grande talento ma non sa quanto spazio troverà nella nuova squadra di Xabi Alonso; così il calciomercato Inter starebbe considerando anche Claudio Echeverri.

Ora: il classe 2006, che è anche capitano dell’Argentina Under 20, è “appena” arrivato al Manchester City che lo ha acquistato a gennaio, ha giocato con il contagocce e vorrebbe più spazio. Chivu sarebbe in grado di darglielo? Probabilmente sì visto il suo lavoro sui giovani, anche se naturalmente allenare l’Inter è diverso che guidare la Primavera, anche se nerazzurra. A questo punto, noi avanziamo l’ipotesi che Valentin Carboni, match winner sabato sera contro gli Urawa Reds, possa essere tenuto nella rosa e giocarsi le sue chance: staremo a vedere…