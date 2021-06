CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chelsea su Hakimi, offerti Emerson e Christensen!

CALCIOMERCATO INTER NEWS, 60 MILIONI PER HAKIMI

Steven Zhang è stato chiaro, la nuova Inter di Simone Inzaghi dovrà nascere all’insegna dell’equilibrio. Campioni d’Italia da puntellare, rinforzare e rendere competitivi per la Champions, ma passando inevitabilmente per ricche plusvalenze di mercato che servono come l’ossigeno alle casse nerazzurre.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Operazione Tonali: Il 16 giugno il limite per il riscatto

E ancor più di Lautaro Martinez, il primo partente designato sembra Achraf Hakimi, anche perché l’esterno marocchino ha un mercato straordinario e richieste che si moltiplicano. Un po’ di dispiacere per Inzaghi c’è, visto che risulta difficile pensare a un interprete più formidabile per il suo 3-5-2, che non si discosta molto da quello disegnato da Antonio Conte.

DONNARUMMA AL PSG, AFFARE IN CHIUSURA/ Subito a Parigi o un anno in prestito a Roma?

Ma il sacrificio di Hakimi appare indispensabile e nelle ultime ore il Chelsea ha bussato alla porta per il marocchino in maniera estremamente decisa. L’offerta sarebbe davvero importante perché oltre a 60 milioni di euro cash i Blues metterebbero nel piatto due rinforzi che potrebbero fare gola al nuovo tecnico interista per la sua nuova difesa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PROPOSTI EMERSON PAMIERI E CHRISTENSEN

Uno di essi è un Nazionale italiano, pronto ad affrontare proprio in questi giorni l’avventura degli Europei. Si tratta di Emerson Palmieri, che nel 3-5-2 ha fatto vedere ottime cose anche nella Roma di Luciano Spalletti, prima di trasferirsi in Inghilterra.

CALCIOMERCATO INTER/ Insigne colpo a zero? Rinnovo col Napoli bloccato...

Riportare Emerson in Italia è un obiettivo ambito per molte squadre e l’Inter potrebbe essere interessata, visto che poi potrebbe aggiungersi (ma in questo caso con un abbassamento della cifra cash) anche il 25enne difensore della Nazionale danese Andreas Christensen.

Altro elemento che si è messo particolarmente in luce nella stagione che ha visto il Chelsea tornare a sorpresa sul trono d’Europa, con tutto quello che ne consegue in termini di valutazione del cartellino. Due elementi internazionali pregiati per i quali Simone Inzaghi ha già espresso il suo gradimento, ma non bisogna comunque ricordare che il sacrificio di Hakimi per l’Inter è di natura economica, e al di là delle contropartite i nerazzurri ascolteranno chi farà l’offerta in denaro più importante per il marocchino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA