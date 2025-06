CALCIOMERCATO INTER NEWS: LUIS HENRIQUE IL PRIMO COLPO DELLA SESSIONE ESTIVA

Nelle scorse ore Marotta ha ufficializzato il primo acquisto del calciomercato Inter. Parliamo di Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia, acquistato per un totale di venticinque milioni di euro. La freccia sudamericana non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Chivu. Nella presentazione ai nuovi tifosi tramite il sito ufficiale del club, Luis Henrique ha espresso tutto il suo entusiasmo per la scelta fatta.

“Non vedo l’ora di giocarci, penso che questo campionato e questo Club mi aiuteranno a crescere”, le sue prime parole in nerazzurro. Sul fatto che alcuni suoi connazionali abbiano avuto fortuna con la maglia dell’Inter, Luis Henrique spera di ricalcare le loro orme. “Voglio fare anche io la storia, come l’hanno fatta loro. Penso che sarò felice qui”, dice ancora l’esterno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA SQUADRA DI CHRISTIAN CHIVU INIZIA A PRENDERE FORMA

Luis Henrique rappresenta ovviamente solo uno dei primi rinforzi del calciomercato Inter. La dirigenza, infatti, dovrà puntellare al meglio la squadra per permettere al nuovo allenatore, Christian Chivu, di mantenere alta la competitività. A proposito del mister in arrivo dal Parma, l’amministratore delegato del club emiliano, Cherubini, ha lanciato un gran in bocca al lupo al tecnico, precisando che sarebbe stato inopportuno impedirgli di cogliere questa importante occasione di carriera e trattenerlo a Parma contro la sua volontà.

“Gli auguro il massimo”, ha detto. “Se mi aspettavo che potesse avere delle opportunità? Veramente sì, così importante come l’Inter no. […] Era inutile bloccarlo”, ha ribadito ancora il dirigente della società ducale. Per l’ex difensore Christian Chivu, così, si sono spalancate le porte dell’Inter. Adesso è già tempo di pensare al calciomercato e alla costruzione della squadra che verrà.