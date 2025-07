Il calciomercato Inter news: è pronto a decollare post Mondiale per club. I nerazzurri lavorano al futuro che sarà senza Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, Calhanoglu sembra ormai verso la cessione

Le ultime ore rischiano di cambiare in maniera seria il calciomercato Inter. Le parole di Lautaro e Marotta dopo Inter Fluminense ed il post di Hakan Calhanoglu sui social può letteralmente cambiare il futuro del club ed ora la società nerazzurra sta valutando il da farsi. Il giocatore vorrebbe tornare ad Istanbul nel suo Galatasaray ma la trattativa è tutt’altro che facile.

La società milanese chiede 40 milioni di euro mentre i turchi offrono meno della metà e spingono per trovare un accordo in altra maniera, probabilmente anche mediante questi criptici messaggi di Hakan. Ora però il giocatore è ufficialmente sul mercato e non piace solo al Gala, ma anche ad alcuni club di Premier League, pronti subito ad alzare l’offerta.

Secondo quanto riporta Sportmediaset il Fulham e soprattutto il Manchester United sarebbero pronti a presentare un’offerta per acquistare il giocatore e specialmente i Red Devils rappresentano un’opzione molto intrigante. Parliamo d’altronde di un club storico e quindi occhio a questo affare a sorpresa, con il giocatore che non rifiuterebbe a priori questo club.

Calciomercato Inter, prima le uscite e poi nuovi arrivi, specialmente in difesa

Oltre a Calhanoglu il calciomercato Inter potrebbe vedere altre cessioni e la società prima di ripartire su colpi in entrata deve cedere il prima possibile. Come riporta il giornalista Sasha Tavolieri il Club Brugge sarebbe sulle tracce del giocatore di proprietà Inter Aleksandar Stankovic, reduce da una buona stagione in prestito al Lucerna, nella serie A svizzera.

Stankovic piace a diversi club, in Germania è finito nel mirino dello Stoccarda ed ora sarebbe il club belga a valutare il suo nome per sostituire Jashari, centrocampista nel mirino del Milan. L’Inter valuta Stankovic 13-14 milioni di euro ma a quanto pare anche a quota 12 senza bonus si potrebbe chiudere definitivamente. Solo poi il club lavorerebbe nuovamente alle entrate.

Il principale nome per il calciomercato Inter in entrata resta sempre Giovanni Leoni, difensore centrale reduce da una buona annata a Parma e che i Ducali valutano circa 30 milioni di euro. Si tratta di un nome interessante e suggestivo sia per la società che per i tifosi anche se l’Inter dovrà affrontare fino alla fine la concorrenza di Milan e Juventus.