CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Clamoroso, Vlahovic al posto di Lautaro! (ultime notizie 31 maggio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PIANO- VLAHOVIC!

Il calciomercato dell’Inter si preannuncia intenso, con il club impegnato su diversi fronti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Uno dei dossier di calciomercato più importanti riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, un pilastro fondamentale per il futuro dell’Inter. In caso di fumata nera, con l’incontro decisivo previsto il 1 giugno 2024, si potrebbe paventare all’orizzonte un clamoroso colpo per il ruolo di centravanti, con una pedina fondamentale sottratta proprio ai più acerrimi rivali.

Stiamo parlando della Juventus e stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Non è un mistero che la scelta di Thiago Motta per la panchina bianconera porti a un rinnovamento della rosa e per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi si potrebbe dover rinunciare ad alcuni pezzi grossi. Dusan Vlahovic è uno di questi: l’Inter non sta impostando un calciomercato su cartellini onerosi ma l’eventuale partenza di Lautaro Martinez potrebbe portare in cassa una cifra inaspettata, in grado di far puntare il club nerazzurro al trasferimento del serbo. Si saprà di più dopo il primo giugno e dopo l’incontro tra i dirigenti interisti e il procuratore di Lautaro, Camano.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CORREA VERSO IL BRASILE?

Parallelamente al rinnovo di Lautaro, il calciomercato dell’Inter si sta orientando verso altri movimenti di mercato per migliorare la rosa. Ci sono anche degli esuberi da piazzare e uno dei giocatore che sembrano definitivamente non rientrare più nei piani di Simone Inzaghi è Joaquin Correa. L’attaccante argentino ex Lazio è reduce da una stagione travagliata nella Ligue 1 al Marsiglia, condizionata anche da tanti problemi fisici, e l’Inter non sembra intenzionata a reintegrarlo nel suo parco attaccanti.

Secondo dei rumors provenienti dal Brasile, ci potrebbe essere presto un ritorno in Sudamerica nelle prospettive di Correa. Ma non si tratta dell’Argentina, terra natale del “Tucu”: infatti Correa farebbe gola a una delle squadre più importanti del Brasilerao, ovvero il Corinthians di San Paolo. Il “Timao” sarebbe pronto a investire su Correa e l’Inter potrebbe sicuramente ascoltare un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo. Le squadre brasiliane da diverso tempo stanno guardando con interesse alla Serie A, come provato anche dal recente trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al Palmeiras.

