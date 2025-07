Il calciomercato Inter continua a voler acquistare Ademola Lookman che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Yann Bisseck

Calciomercato Inter News: Yann Bisseck verso la Premier League

La dirigenza nerazzurra non si vuole allontanare dal suo obiettivo numero uno di questa sessione di mercato ma per la prima volta dall’inizio del mese ha segnato una deadline oltre la quale andrà a cercare altri obiettivi, sperando che la squadra proprietaria del cartellino accetti di abbassare le sue richieste.

Il calciomercato Inter però nelle ultime ore potrebbe aver ricevuto un’offerta che andrebbe a stravolgere i piani della squadra visto che porterebbe un budget importante che sarebbe diviso tra l’acquisto di un sostituto e l’aumento dell’offerta del l’attaccante.

Il giocatore che senza preavviso potrebbe lasciare i nerazzurri è Yann Bisseck che dopo una stagione con luci ed ombre ma nella quale ha trovato molto spazio potrebbe portare a Marotta e Ausilio una cifra intorno ai 30 milioni, che sarebbe anche una grossa plusvalenza per la società

Ad aver presentato l’offerta è un club di Premier League che il prossimo anno sarà impegnato a giocarsi la Conference League, nonostante si sia qualificato per l’Europa League, si tratta del Crystal Palace, vincitore della FA Cup, che è stato retrocesso nell’ultima competizione europea perché ha la stessa proprietà dell’Olympique Lyonnais.

Calciomercato Inter News: Ademola Lookman sempre il primo obiettivo

Dei soldi che verrebbero incassati dalla cessione del tedesco il calciomercato Inter ne prenderebbe una parte per raggiungere finalmente i 50 milioni che l’Atalanta chiede per la cessione di Ademola Lookman e da cui non ha alcuna intenzione di staccarsi a costo di tenere il giocatore in panchina tutta la stagione.

Nelle ultime ore i nerazzurri hanno alzato nuovamente la loro offerta arrivando a 45 milioni bonus compresi ma la posizione dei vertici della Dea è molto chiara e per questo hanno rifiutato la proposta del club milanese che ora inizia a guardarsi intorno per altri profili.

Tra questi rispunta il nome di Nico Gonzalez, l’esterno argentino di ventisette anni in uscita dalla Juventus dopo una stagione deludente in seguito all’acquisto per 40 milioni dalla Fiorentina, a differenza del giocatore dell’Atalanta però porta con sé molti dubbi e per questo la dirigenza nerazzurra non vorrebbe una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo.

Una delle opzioni che sta valutando l’Inter è quindi quella di chiedere il giocatore in prestito, liberando così i bianconeri del suo ingaggio, e inserire un riscatto intorno ai 30 milioni che però non sarebbe obbligatorio ma a discrezione di Marotta e Ausilio.