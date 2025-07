CALCIOMERCATO INTER, OLTRE 65 MILIONI SPESI

Il calciomercato Inter ha già speso importanti cifre in entrata. L’arrivo di Sucic dalla Dinamo Zagabria per il centrocampo, Luis Henrique prelevato dal Marsiglia per la fascia e Bonny dal Parma per l’attacco sono costati oltre 60 milioni, senza dimenticare i 6 sborsati per il riscatto di Zalewski dalla Roma.

Calciomercato Inter News/ Taremi e Sebastiano Esposito verso l'addio, Chivu chiede rinforzi (11 Luglio 2025)

Per questo ora i meneghini vorranno e dovranno cedere alcune pedine della rosa nerazzurra per cercare di incassare un alto importante gruzzoletto per tentare gli ultimi colpi come ad esempio Giovanni Leoni del Parma.

Asllani per esempio non ha convinto affatto e ora sembrerebbe vicino a lasciare Milano. Il regista sarebbe potuto essere il sostituto di Calhanoglu, ruolo che in campo ricopre ma non con le certezze che cerca l’Inter. Su di lui c’è il Betis, anche se l’albanese preferisce restare in Serie A.

Calciomercato Inter news/ Giovanni Leoni, c’è ancora distanza. Con chi fare cassa? (oggi 11 luglio 2025)

Taremi è finito nel mirino del Fenerbahce che sta allestendo una squadra dal progetto interessante per contrastare il Galatasaray. A proposito di attacco, anche se una cessione dall’incasso ridotto, Carboni è vicino ad accasarsi al Genoa in prestito secco.

CALCIOMERCATO INTER, CESSIONE CON RECOMPRA PER STANKOVIC

Il calciomercato Inter cerca acquirenti per i propri profili vicini alla cessione. Il Rizespor per esempio avrebbe segnato il nome di Palacios sul taccuino: il centrale argentino è reduce dal prestito al Monza e ora cerca una nuova sistemazione.

Calciomercato Inter News/ Calhanoglu ha deciso di restare, Buchanan vicino al Sassuolo (10 luglio 2025)

Situazione più importante a livello economico per Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte ha giocato bene con il Lucerna nell’ultimo prestito e ora sarebbe pronto a spiccare il volo con il Club Brugge intenzionato ad accostare la richiesta dell’Inter di 10 milioni.

Da segnalare che però i meneghini vogliono avere comunque voce in capitolo sul giocatori e lavoreranno per l’inserimento di una clausola di riacquisto da 25 milioni. Sebastiano Esposito è sempre più lontano da San Siro con Cagliari e Fiorentina alla porta.