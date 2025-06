CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUE PROFILI DALLO UNITED

Il calciomercato Inter è in piena fase di sviluppo dopo la notizia di ieri riguardante l’addio in panchina di mister Simone Inzaghi. Pronto a sposare la causa degli arabi dell’Al-Hilal, che lo ricopriranno d’oro, l’ex attaccante della Lazio dovrebbe essere presto sostituito da un collega ed uno dei nomi più gettonati per guidare i milanesi pare essere quello di Cesc Fabregas, ora al Como e che avrebbe però già rifiutato una proposta del Bayer Leverkusen per proseguire il cammino intrapreso coi lariani.

Stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, per provare a convincere lo spagnolo i dirigenti interisti vorrebbero potenziare il proprio reparto avanzato anche tramite l’acquisto di uno o più giocatori utili in questo senso. I rumors raccontano che l’Inter sarebbe disposta a trattare in particolare con il Manchester United per accapparrarsi sia Rasmus Hojlund che Marcus Rashford. Il primo ha già giocato in Italia con l’Atalanta ed in Inghilterra non è ancora stato in grado di lasciare il segno, faticando anzi a segnare ed a rendere in campo con una certa continuità.

Il secondo è invece reduce dal prestito all’Aston Villa, che a differenza dei Red Devils ha centrato la qualificazione alle coppe europee qualificandosi per la fase a gironi dell’Europa League. Il centravanti britannico non è certo ritenuto indispensabile per il tecnico Ruben Amorim e stando al The Sun l’interesse dei nerazzurri per lui sarebbe concreto. Tuttavia sia per Hojlund che per Rashford sarà necessario battere la concorrenza di altri club che vorrebbero aggiudicarseli ovvero la Juventus per il danese ed il Barcellona, che coprirebbe la richiesta da 40 milioni di euro, per il ventisettenne di Manchester.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DAVID E BONNY ALLA FINESTRA

Il calciomercato Inter sembra dunque prettamente orientato sull’attacco in questi primi giorni del mese di giugno. C’è però una pista che sembra complicarsi per quanto concerne l’interesse nei confronti di una punta da e stiamo parlando nello specifico di Ange-Yoan Bonny del Parma, finito appunto nel mirino del Napoli. I partenopei vorrebbero aggiudicarselo per soddisfare la richiesta dell’allenatore Antonio Conte e saranno necessari 25 milioni di euro al fine di strapparlo ai ducali.

Un altro elemento che sembrava invece essere destinato a vestire la maglia dei campani è Jonathan David, che dal Lille potrebbe invece approdare quindi a Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe ancora un certo margine di manovra in relazione all’eventuale tesseramento di David, in scadenza di contratto coi francesi a fine mese. Il Napoli ha trattato a lungo con il canadese ma non avrebbe in ogni caso affondato per il momento il colpo decisivo.