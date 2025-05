CALCIOMERCATO INTER NEWS: COSA CAMBIA CON LA FINALE

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il calciomercato Inter è destinato a cambiare sensibilmente con la finale di Champions League. Il quotidiano tira le somme economiche riguardo il grande cammino europeo dei nerazzurri, che il prossimo 31 maggio giocheranno la finale contro il Psg: naturalmente si punta a sollevare il trofeo per la gloria, ma non è appunto da sottovalutare l’aspetto finanziario perché già in questo momento l’Inter ha guadagnato poco più di 115 milioni di euro, e potrebbe esserci aggiunta di ulteriori 18,5 milioni in caso di vittoria della Champions League. Insomma: fare strada in questa competizione è utile anche per affrontare il futuro senza l’acqua alla gola, avendo parecchio margine di manovra per migliorare la squadra.

Dato non indifferente per Beppe Marotta, perché di fatto un calciomercato estivo imponente non si vedeva dal 2020, quando all’Inter erano arrivati Romelu Lukaku e Nicolò Barella; ora ci si chiede quali possano essere le mosse della dirigenza, ma la sensazione è che in ogni caso non arriveranno campioni già pronti quanto giovani che possano essere formati, magari anche con investimenti importanti ma con l’idea che poi possano essere cresciuti in casa e tornare utili, eventualmente, anche per creare qualche plusvalenza. Naturalmente è difficile individuare qualche profilo che risponda a queste caratteristiche visto che davvero non sono pochi, ma possiamo comunque provare a ipotizzare tenendo conto di qualche necessità che la rosa dell’Inter si trova a dover affrontare, per esempio quella legata al portiere.

A CACCIA DEL NUOVO PORTIERE

Il calciomercato Inter cerca un nuovo portiere: Yann Sommer è stato l’eroe della semifinale di Champions League (votato MVP a San Siro, almeno tre parate pazzesche tra cui quella su Lamine Yamal che ha ricordato l’intervento di Julio Cesar su Leo Messi, ormai 15 anni fa), ma lo svizzero a dicembre compirà 37 anni ed è chiaro che i nerazzurri non vogliano farsi trovare impreparati. In estate è stato acquistato Josep Martinez dal Genoa, ma che possa essere lui il portiere titolare dell’Inter è ancora tutto da valutare: forse sì, forse la società pensa di affiancargli qualcuno e infatti già negli scorsi mesi i casting per il ruolo di estremo difensore erano aperti. Adesso, bisogna capire quale possa essere un prospetto interessante da inserire nella rosa: proviamo a capirlo.

In passato l’Inter si era mossa anche verso il Sudamerica, ricorderete infatti l’interesse per Bento dell’Athletico Paranaense; in realtà si cerca anche in Europa. Un nome potrebbe essere quello di Aaron Ramsdale: il classe ’98 era esploso nell’Arsenal ma poi si è trovato chiuso dall’avvento di David Raya, così la sua carriera è proseguita nel Southampton ma in questa stagione i Saints sono retrocessi senza appelli. Difficile allora che Ramsdale, di cui si parlava anche in ottica nazionale come potenziale titolare, resti nel Championship: ha un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione, ma con circa 15 milioni di euro potrebbe essere acquistato. Forse cifra elevata considerato quanto è stato pagato Sommer: solitamente l’Inter non ragiona in questo modo in termini di calciomercato, ma è una possibilità…