Calciomercato Inter news: i meneghini trovano l'accordo con i sardi per la cessione di Sebastiano mentre cercano l'ok per un difensore (10 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, DISTURBO IMPORTANTE DEL MILAN IN DIFESA

Il calciomercato Inter deve fare attenzione al Milan per la difesa. Dopo la cessione dei rossoneri di Thiaw per 40 milioni al Newcastle, la squadra di Massimiliano Allegri ha ancora più disponibilità economica per tentare il colpo Leoni o De Winter.

I nerazzurri non hanno chiuso né per uno né per l’altro nonostante i dialoghi vadano avanti da tempo e ora i rossoneri potrebbero soffiarle almeno uno dei due ai cugini, mettendo in seria difficoltà Cristian Chivu nella corsa al difensore.

Bisognerà dunque o ragionare d’astuzia, cercando di capire su chi conviene investire, oppure bruciando sul tempo il Milan. Nel mentre, l’Inter prosegue con i contatti per De Winter con il difensore del Genoa che potrebbe partire per una cifra intorno ai 30/35 milioni.

CALCIOMERCATO INTER, AUSILIO IN ARABIA CON INZAGHI?

Il calciomercato Inter ha ufficiosamente chiuso l’affare Sebastiano Esposito. Se il fratello Francesco Pio è stato trattenuto a tutti i costi, rifiutando offerte importanti da parte di Napoli e Atalanta, per Sebastiano il futuro è diverso.

Reduce da una stagione positiva all’Empoli nonostante la retrocessione, Esposito aveva richieste da Parma e Cagliari. I crociati sembravano in vantaggio, ma alla fine sono stati i sardi a chiudere l’affare per 4 milioni più 40% di futura rivendita.

L’Arabia Saudita mette gli occhi in casa Inter, ma stavolta non per un calciatore o allenatore. Infatti è Piero Ausilio ad essere finito nei radar dell’Al Hilal, squadra dove allena Simone Inzaghi. A riferirlo è Longari di Sportialia.