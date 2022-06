Calciomercato Inter news/ Definita la strategia per Lukaku. Psg su Skriniar

Importanti novità sul calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono pronti ad abbracciare Onana e Mkhitaryan a costo zero, ma la campagna acquisti non si fermerà qui. In attesa di aggiornamenti sul fronte Dybala – i nerazzurri hanno messo sul piatto la prima offerta ufficiale – la dirigenza sta valutando il ritorno di Romelu Lukaku: il belga è in rottura con il Chelsea e spinge per il ritorno a Milano.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter ha definito la strategia per arrivare all’attaccante. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra Lukaku e i Blues: verrà battuta la strada del prestito oneroso, ma non alle cifre ipotizzate dai londinesi. Il Chelsea ha abbassato le richieste da 25 a 20 milioni, troppi per il Biscione. L’Inter è pronta ad offrire 5 milioni per il prestito annuale: l’operazione deve essere chiusa entro il 30 giugno, per sfruttare i vantaggi del decreto Crescita per lo stipendio del centravanti (7-8 milioni più bonus, al lordo 10-11,5).

CALCIOMERCATO INTER: LE ULTIME NOVITÀ

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare delle sorprese in difesa. I calciatori nerazzurri fanno gola ai top club europei, La Gazzetta dello Sport rende noto l’interesse del Manchester United per Alessandro Bastoni. Le richieste nerazzurre – 60 milioni – sono ritenute eccessive dal Tottenham, ma i Red Devils sono pronti a lanciare l’assalto. Il Psg, invece, è sulle tracce di Milan Skriniar. Lo slovacco ha dichiarato a più riprese di non voler lasciare Milano, ma i parigini sono pronti a fare sul serio. Idee chiare sul possibile sostituto: Gleison Bremer. Per la Rosea, il brasiliano è valutato 50 milioni di euro dal Torino, ma attenzione al possibile inserimento di contropartite tecniche, a partire dal baby bomber Satriano. Infine, attenzione anche alle alternative: il diesse Piero Ausilio avrebbe incontrato a Londra i dirigenti del Leicester per parlare del difensore turco Caglar Soyuncu. Occhi anche su Manuel Akanji, in scadenza di contratto 2023 con il Borussia Dortmund.

