CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Depay non si muove, possibile scambio Kessie-Brozovic

Calciomercato Inter news, niente da fare per lo scambio Depay-Correa

Nella giornata di ieri era emersa la notizia di un possibile scambio tra Inter e Barcellona coinvolgente Joaquin Correa e Memphis Depay per questo gennaio di calciomercato. I due attaccanti, entrambi sotto contratto fino al giugno del 2024 e quindi fino al termine della prossima stagione, sembravano potersi scambiare la maglia ma nelle ultime ore sono poi arrivate le smentite ufficiali.

Interpellato dal giornalista Fabrizio Romano, l’avvocato Sebastian Ledure ha voluto fare chiarezza dichiarando: “Non ci sono trattative per Depay all’Inter. Posso smentire tutte queste voci, Depay all’Inter non è una possibilità in discussione”. Già il tecnico dei blaugrana, stando ai rumors, sembrava essersi opposto a questa possibilità mentre rimane in piedi un’altra trattativa che entrerebbe nel vivo nella seconda parte della settimana.

Calciomercato Inter news, resta invece possibile lo scambio Kessie-Brozovic

La trattativa di cui stavamo parlando per l’Inter in questa finestra di calciomercato invernale è quella riguardante lo scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic. Il centrocampista ivoriano, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Milan, sta cercando di capire se il Barcellona ha ancora intenzione di puntare o meno su di lui, convinto dal canto suo nel voler tentare di dimostrare il suo valore nei prossimi mesi. I discorsi sono dunque rinviati, con l’Inter concentrata sulla Supercoppa da disputare domani, e rimane poi da chiarire la posizione di Brozovic, trentenne che sta vivendo un momento non proprio brillante a causa di qualche infortunio.

Calciomercato Inter news, Fabbian al posto di Roberto Gagliardini

Chi non sembra più destinato a proseguire il proprio cammino con l’Inter è Roberto Gagliardini, il quale ha espresso tutto il suo disappunto in questi giorni di calciomercato invernale. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, e non dovrebbe rinnovae cercandosi invece una nuova sistemazione dove possa giocare con maggior continuità. Stando a La Gazzetta dello Sport, al posto del bergamasco i nerazzurri potrebbero puntare su Giovanni Fabbian, ventenne ora in prestito alla Reggina dove sta vivendo un’ottima annata.











