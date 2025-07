Il calciomercato Inter deve ancora risolvere la grana Hakan Calhanoglu e Mehdi Taremi i uscita

Calciomercato Inter News: Mehdi Taremi sempre più fuori dal progetto

In questi giorni il calciomercato Inter è tornato a parlare di operazioni in entrata, in particolare quella di Lookman, salvo poi rapidamente tornare al centro della cronaca con notizie che riguardano possibili cessioni, anche importanti, utili per poter investire sul nigeriano che è una richiesta di Chivu ma che non convince Marotta e la proprietà.

Le richieste dell’Atalanta infatti sono molto alte e i nerazzurri vogliono evitare di concludere una trattativa come quella della Juventus dello scorso anno per Koopmeiners che li ha portati a spendere 60 milioni che poi non hanno dato frutto.

La richiesta dei bergamaschi rimane di 50 milioni e nonostante il giocatore chieda di essere ceduto, i Percassi non hanno intenzione di scendere a compromessi con il calciatore a costo di tenerlo nella loro squadra un altro anno, è difficile che l’Inter possa superare i 40 milioni già offerti ma per farlo sicuramente dovrebbe cedere Mehdi Taremi.

L’attaccante iraniano oltre ad interessi dalla Turchia sembra sia stimato anche in Premier League, in particolare al West Ham che è disposto ad offrirgli lo stesso stipendio, 3 milioni, a costo che si liberi gratuitamente dai nerazzurri.

Calciomercato Inter News: per Hakan Calhanoglu è braccio di ferro tra Galatasaray e Fenerbahce

Il grande protagonista del calciomercato Inter in questa sessione di mercato però è Hakan Calhanoglu che ha fatto capire in più occasioni la sua volontà di essere ceduto e in particolare di andare a giocare per il Galatasaray che però non vuole andare oltre i 15 milioni che ha offerto il mese scorso.

In questi giorni si è informato sulla possibilità di acquistare il centrocampista anche il club rivale, il Fenerbahce di José Mourinho che proprio tramite il tecnico portoghese e il suo legame con la squadra italiana chiederà di abbassare le pretese così che i gialloblù possano fare un’offerta ufficiale.

La situazione per il calciomercato Inter è molto complicata ma è difficile che Marotta possa accettare anche perché con quella cifra non potrebbe poi andare sul mercato per cercare un suo sostituto, inoltre il giocatore potrebbe rifiutare la squadra di Mourinho per il suo legame da tifoso con il Galatasaray per cui con una parità di offerte lui spingerebbe.

La situazione di Calhanoglu quindi potrebbe protrarsi anche per tutto il mese di agosto e magari anche per tutto l’anno in caso in cui i nerazzurri decidessero di non venderlo e di reintegrarlo in una rosa che sembra averlo messo da parte.