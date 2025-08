Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il punto su Taremi e Seba Esposito 4 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, FRANETA COL CAGLIARI PER ESPOSITO

In casa Inter il calciomercato estivo dovrebbe portare un nuovo attaccante tra le file di mister Chivu. I lombardi stanno trattando da settimane per cercare di acquistare Ademola Lookman ma anche dopo che il giocatore è uscito allo scoperto, confermando la sua voglia di lasciare il club e non presentandosi a Zingonia per l’allenamento, l’affare non sembra sbloccarsi.

Aspettando un nuovo possibile rilancio per il nigeriano, accostato pure all’Atletico Madrid a cui l’Atalanta lo cederebbero volentieri così da non rafforzare una rivale italiana, i dirigenti interisti stanno comunque lavorando su altri movimenti, in particolare in uscita. Ci sono infatti due giocatori che potrebbero lasciare presto il reparto avanzato, a partire da Sebastiano Esposito.

Di ritorno dal prestito con l’Empoli, con cui ha siglato dieci gol nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, il ventitreenne pareva essere ad un passo dal trasferimento al Cagliari. I sardi se lo stavano aggiudicando per 4 milioni di euro concedendo il 50% del ricavato dalla futura rivendita della punta ma in queste ore le cose stanno cambiando.

Secondo le indiscrezioni più recenti, i rossoblu avrebbero provato a prendere Esposito per soli tre milioni di euro più 300 mila euro di bonus legati alla permanenza in A degli isolani non solo per la prossima annata calcistica. Questa controproposta non è stata gradita dall’Inter che ha dunque bloccato il trasferimento con la speranza che vengano soddisfatte le richieste iniziali oppure di lasciar partire il calciatore verso un’altra meta, così da ottenere un affare migliore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TAREMI NON VUOLE IL FLAMENGO

Non c’è però solamente Sebastiano Esposito in partenza dall’Inter se si parla di calciomercato in questo mese d’agosto. I nerazzurri hanno appunto deciso di non continuare a puntare nemmeno su Mehdi Taremi, reduce da una prima stagione poco produttiva con i milanesi. I conflitti in Medio Oriente non hanno nemmeno consentito all’iraniano di lasciare il suo Paese saltando di fatto il Mondiale per Club 2025, torneo in cui avrebbe certamente avuto modo di mettersi in luce.

Adesso su di lui si registra la presenza del Flamengo, sebbene Taremi risulti senza dubbio restio ad accettare la proposta dei rossoneri. Il centravanti non gradirebbe infatti lasciare l’Europa per andare a giocare con i sudamericani, che in queste settimane hanno provato con scarso successo ad aggiudicarsi Lucas Beltran dalla Fiorentina. Già accostato pure agli altri brasiliani del Botafogo, che si erano aggiudicati Joaquin Correa prima della competizione intercontinentale negli States, Taremi attende l’offerta giusta che potrebbe forse arrivare dalla Premier League.