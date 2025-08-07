Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il Maiorca su Acerbi, Nusa è complicato 7 agosto

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NUSA NON DOVREBE ARRIVARE

Il tormentone di calciomercato riguardante Ademola Lookman ed il suo possibile acquisto da parte dell’Inter continua a far discutere in queste ore. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe lasciare i bergamaschi facilmente ma soltanto nel caso in cui sia una compagine straniera a farsi avanti per lui, come evidenziato dallo stesso amministratore delegato Percassi.

Difficile dunque che i milanesi riescano a mettere le mani sul nigeriano nonostante la lunga trattativa che si protrae dalla metà del mese scorso e bisogna pure dire che i dirigenti interisti appaiono restii nell’effettuare nuovi rilanci dopo le offerte presentate. L’ultima proposta era di 42 milioni di euro più 3 di bonus a fronte della valutazione da 50 milioni effettuata dal suo club di appartenenza.

L’Inter pensa dunque a rinforzarsi in attacco vagliando altre opzioni e tra queste spicca quella relativa ad Antonio Nusa. Il norvegese, che si è distinto pure in Nazionale quando ha segnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro l’Italia, ha un contratto valido con l’RB Lipsia fino al 30 giugno del 2027. Nella scorsa annata, conclusa senza ottenere la qualificazione alle coppe europee, Nusa a siglato 5 reti e 7 assist in trentasei presenze.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la strada che porterebbe Nusa all’Inter è tutt’altro che semplice da percorrere. I tedeschi, detentori del loro cartellino, vogliono infatti trattenerlo per puntare ancora su di lui specialmente dopo che avranno ceduto Sesko al Manchester United e Simons al Chelsea. Più probabile che i lombardi guardino altrove dunque con Nkunku dei londinesi e Garnacho dei Red Devils sempre in corsa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL MAIORCA VUOLE ACERBI

L’Inter continua a provare nuove soluzioni per sbloccare ulteriormente il proprio calciomercato in entrata e le cessioni possono rivelarsi fondamentali proprio in questo senso. Un giocatore che viene dato in partenza dai nerazzurri da ormai diverse settimane è Francesco Acerbi, in scadenza di contratto a giugno 2026. I nerazzurri preferirebbero dunque incassare qualcosa dalla partenza dell’ex laziale piuttosto che perderlo a parametro zero fra meno di un anno.

Nelle scorse ore è emerso l’interesse del Maiorca nei confronti del trentasettenne ma il suo trasferimento nella Liga potrebbe concretizzarsi solamente se la dirigenza dovesse decidere di acquistare un nuovo centrale difensivo o, nello specifico, di chiudere per l’acquisto di Leoni dal Parma. Sondato dagli spagnoli, il Campione d’Europa con la Nazionale nel 2020 coi lombardi ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana.