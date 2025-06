CALCIOMERCATO INTER NEWS, DOPPIA CESSIONE

Il calciomercato Inter sta cercando una soluzione per il reparto difensivo. Ci sono due nomi vicini alla cessione per motivi diversi: il primo è Francesco Acerbi, complice l’età avanza, mentre l’altro profilo è Yann Bisseck.

Il difensore tedesco, acquistato dai danesi dell’Aarhus per 7 milioni nel 2023, piace parecchio in Premier League dove apprezzano le sue doti atletiche e fisiche. I nerazzurri sono disposti a cederlo però per una cifra intorno ai 30/40 milioni.

Per Acerbi invece c’è sempre viva la pista che vede l’ex Sassuolo e Milan all’Al Hilal, in Arabia Saudita. Il giocatore ritroverebbe dunque Simone Inzaghi in panchina, godendosi una sorta di pensione d’oro anticipata in Saudi Pro League.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND PUÒ ARRIVARE

Il calciomercato Inter ha già messo nel mirino il possibile sostituto di Bisseck. Si tratta di Mosquera del Valencia, baluardo difensivo in scadenza nel 2026. il club spagnolo ha provato a chiedere 20 milioni, ma questa situazione potrebbe giovare ai nerazzurri.

Infatti se Mosquera dovesse insistere per trasferirsi all’Inter, il Valencia sarebbe obbligato ad abbassare il prezzo richiesto perché se non dovesse cederlo si ritroverebbe una cessione a parametro zero a gennaio del 2026.

Capitolo Hojlund: con l’arrivo di Matheus Cunha dal Wolverhampton e la conferma di Joshua Zirkzee che sembra sempre più probabile, l’ex Atalanta potrebbe salutare l’Old Trafford e in caso l’Inter fiondarsi sul danese.