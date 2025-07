Il calciomercato Inter dovrà affrontare l'Atletico Madrid per l'acquisto di uno tra Ademola Lookman e Nico Gonzalez. Ebenezer Akinsanmiro va al Pisa

Calciomercato Inter News: Ebenezer Akinsanmiro ceduto in Serie A

In casa nerazzurra si studiano le mosse per riuscire ad aggiungere un attaccante di maggiore livello, aspettando però prima l’uscita di Taremi che si libererà a zero quando troverà l’accordo con un’altra squadra, e soprattutto che aggiunga alla rosa un calciatore capace di puntare l’avversario e saltarlo per creare superiorità in fase offensiva.

Nel frattempo il calciomercato Inter sta chiudendo altre cessioni tra i giovani della rosa così da crearsi un piccolo gruzzolo da poter reinvestire anche in altre zone di campo, soprattutto in difesa dove sarà necessario ringiovanire il reparto.

Non solo Carboni ed Esposito lasceranno l’Inter ma tra i ragazzi cresciuti nella Primavera di Christian Chivu ad essere ceduto dovrebbe essere Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 nigeriano che nell’ultima stagione è stato in prestito in Serie B con la Sampdoria con cui ha giocato 35 partite segnando 1 gol e fornendo 1 assist.

Ora i nerazzurri lo cederanno a titolo definitivo con un prestito con obbligo di riscatto al Pisa con cui potrà fare esperienza in Serie A, ma si sono conservati il diritto ad un controriscatto da poter esercitare nelle due stagioni successive, come fatto con Giovanni Fabbian.

Calciomercato Inter News: Ademola Lookman o Nico Gonzalez il grande investimento nerazzurro

Il calciomercato Inter in entrata però è più concentrato sull’attacco dove Chivu ha chiesto un fantasista per poter cambiare la gara in corsa o per sperimentare nuovi moduli e modi di approccio alla sfida, il primo obiettivo sarebbe Ademola Lookman ma il nigeriano ha un costo molto alto per OakTree che non investirebbe una cifra così alta per un giocatore già avanti con l’età.

L’Atalanta non ha bisogno di cedere dopo aver venduto Retegui per 68 milioni e per questo non scende sotto i 60 milioni per l’attaccante che piace anche all’Atletico Madrid che però ha prima bisogno di fare una cessione in quel ruolo.

Il piano B di Marotta e Ausilio per il calciomercato Inter sarebbe puntare su Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus per fare spazio a Sancho ma che i bianconeri vorrebbero cedere a titolo definitivo, il prezzo dell’argentino è di 30 milioni, la metà rispetto a Lookman, ma l’impatto che il giocatore potrebbe avere con la squadra è sicuramente minore. L’argentino poi è l’alternativa che hanno individuato anche i colchoneros in caso non riescano a prendere l’attaccante della Dea, aumentando così la colonia argentina di Madrid e creando una doppia sfida di mercato con l’Inter.