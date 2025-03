CALCIOMERCATO INTER NEWS: INCREDIBILE SCAMBIO ALL’ORIZZONTE?

Le voci che circondano il calciomercato Inter raccontano di un’ipotesi che, leggendola così, avrebbe dell’incredibile: un potenziale scambio con la Juventus, a vestire la maglia nerazzurra arriverebbe Douglas Luiz mentre a fare il percorso inverso sarebbe Davide Frattesi. Possibile? Ora, va ricordato anzitutto che una decina di anni fa Inter e Juventus stavano per imbastire uno scambio tra Fredy Guarin e Mirko Vucinic, appariva tutto fatto ma si erano messi di mezzo i tifosi nerazzurri, che già qualche tempo prima avevano “bloccato” la cessione di Dejan Stankovic alla grande rivale. Forse l’addio di Frattesi non scatenerebbe moti di piazza, ma comunque sarebbe un’operazione di calciomercato abbastanza “inverosimile”, se non sapessimo che tutto può davvero succedere.

Partiamo comunque dalle perplessità: la Juventus ha investito parecchio per assicurarsi le prestazioni di Douglas Luiz, reduce da una stagione con l’Aston Villa in cui aveva centrato la qualificazione in Champions League e si era rivelato tra i centrocampisti più forti della Premier League. La realtà dei fatti ha poi detto che in Serie A il brasiliano è scomparso: prestazioni ben al di sotto degli standard, una meteora che Thiago Motta non ha mai considerato come titolare, ma è anche vero che Douglas Luiz ha spesso e volentieri avuto problemi fisici e, dunque, la Juventus anche per proteggere la spesa potrebbe dargli una seconda occasione sperando in una maggiore continuità fisica, ma gli infortuni sono l’esatto motivo per cui l’Inter potrebbe essere titubante ad acquistarlo.

DOUGLAS LUIZ-FRATTESI: PERCHÉ SI PUÒ FARE

D’altro canto però l’eventuale mossa del calciomercato Inter potrebbe essere letta in un altro modo. Intanto, già negli ultimi mesi Frattesi è un calciatore che, al netto delle smentite, vorrebbe avere più spazio e un ruolo da protagonista, cosa che attualmente Simone Inzaghi non gli può garantire. Tradotto: l’ex Roma, che piace molto anche ai giallorossi e al Napoli, in estate sarebbe comunque destinato all’addio, ma trovare una squadra che sborsi almeno 40 milioni di euro, nella nostra Serie A, è difficile. Per questo motivo sta in piedi l’ipotesi dello scambio; certo anche così non viene immediato pensare alla Juventus, ma se i bianconeri dovessero considerare finita l’avventura di Douglas Luiz potrebbero puntare a Frattesi, che piace da tempo, anche perché il cartellino del brasiliano si è chiaramente svalutato e ottenere denaro contante sarebbe complicato.

In più, l’Inter chiaramente potrebbe pensare alla “beffa”: acquistare un calciatore in difficoltà e che ha fallito in una grande rivale e renderlo centrale nel progetto. Cosa che la Juventus ad esempio aveva già fatto in passato (si pensi a Edgar Davids con il Milan), non che sia il primo pensiero di Beppe Marotta ma la cosa potrebbe stuzzicare, ricordando che Douglas Luiz al netto di tutto rimane un calciatore dalle grandi potenzialità. Se poi aggiungiamo che in estate Hakan Calhanoglu potrebbe partire, unendo i puntini potrebbe realmente venire fuori questo incredibile scambio di calciomercato: chiudiamo il tutto dicendo che per ora si tratta di ipotesi, non ci sono trattative o contatti ma chissà in un futuro prossimo…