Al calciomercato Inter interessano Mahamadou Doumbia e Djaoui Cissé per il futuro del centrocampo. Kristjan Asllani sempre più fuori dal progetto

Calciomercato Inter News: Kristjan Asllani al Bologna, manca solo l’ufficialità

Dopo diversi no ricevuti il calciomercato Inter dovrebbe essere riuscito a portare a termine la cessione del maggiore esubero della squadra, un giocatore che da quando ha vestito la maglia nerazzurra non è mai riuscito a conquistare la fiducia degli allenatori e dei tifosi anche per via di prestazioni non sempre del livello richiesto.

Calciomercato Roma/ Sondati Dovbyk e Salah-Eddine, via un ex Primavera (20 agosto 2025)

La cessione di Kristjan Asllani sta per essere conclusa e con questa Marotta e Ausilio torneranno sul mercato per acquistare un giocatore giovane in quella zona di campo che possa crescere senza alcuna fretta alle spalle dei titolari.

Il centrocampista albanese dell’Inter dopo sole due stagioni dal suo arrivo a Milano dall’Empoli cambierà squadra e andrà a vestire la maglia rossoblù del Bologna dove proverà a rilanciarsi sotto la guida di Vincenzo Italiano e soprattutto dove avrà meno pressioni da parte di tutti i tifosi.

Calciomercato Atalanta News/ Krstovic alle visite mediche, si tratta per Musah (20 agosto 2025)

Nelle casse dei nerazzurri dovrebbe andare una cifra vicina ai 15 milioni che si andrà ad aggiungere al tesoretto già messo da parte e con cui la dirigenza ha intenzione di rinforzare la difesa e il centrocampo, avendo ormai deciso di abbandonare la pista per un nuovo attaccante.

Calciomercato Inter News: Mahamadou Doumbia e Djaoui Cissé il futuro in mezzo al campo

I due profili che il calciomercato Inter avrebbe individuato come interessanti per il futuro del centrocampo sono quelli di Mahamadou Doumbia e Djaoui Cissé, il primo è un classe 2004 guineano che gioca in Belgio con la maglia del Royal Antwerp con cui lo scorso anno, alla sua seconda stagione, ha già collezionato 21 presenze nelle quali è riuscito a realizzare 3 gol.

Calciomercato Como News/ Stankovic o Tenas in porta, pazza idea Laporte in difesa (20 agosto 2025)

Il suo costo è di circa 10 milioni e i nerazzurri potrebbero investire questa cifra per assicurarsi un giocatore per il futuro che nella sua prima stagione in Italia faccia esperienza in Serie C con la maglia della squadra Under 23.

Il secondo giocatore invece è un centrocampista francese di ventuno anni di proprietà dello Stade Rennes che nella scorsa stagione ha esordito in prima squadra giocando però solo in 14 occasioni nelle quali è anche riuscito a trovare il primo gol tra i professionisti in Ligue 1.

Anche la sua valutazione è di circa 10 milioni ma rispetto al giocatore della squadra belga ha caratteristiche più difensive da vero a proprio mediano davanti alla difesa e recupera palloni, un tipo di giocatore che nella rosa nerazzurra manca anche per le sue importanti doti fisiche nonostante la giovane età.