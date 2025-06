CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCHE VIEIRA E MOURINHO NELLA LISTA

Il calciomercato Inter deve ancora entrare nel vivo nonostante la speciale finestra aperta in questi giorni in vista del Mondiale per Club 2025. La situazione principale da sistemare riguarda ovviamente la scelta del nuovo allenatore dopo l’annuncio dell’addio di Simone Inzaghi, prossimo a sedersi sulla panchina araba dell’Al-Hilal andando a percepire 25 milioni di euro a stagione. Il nome accostato con maggior insistenza all’Inter è quello di Cesc Fabregas, oggi al Como ma che in una recente intervista a Sky Sport ha fatto sapere di apprezzare tantissimo la squadra allenata da Inzaghi, avendola osservata dal vivo in più di un’occasione al Meazza e dunque non solo da rivale con i suoi lariani.

Proprio l’intenzione di proseguire il percorso con i comaschi starebbe frenando l’approdo di Fabregas a Milano, avendo già respinto ad esempio la corte del Bayer Leverkusen. Per questa ragione la dirigenza interista starebbe prendendo seriamente in considerazione anche altri profili, su tutti quello di Patrick Vieira. Il francese, che ha lasciato più di un buon ricordo a San Siro nella sua carriera da calciatore, lascerebbe volentieri il Genoa, con cui è stato protagonista di una grande risalita dalla zona retrocessione, ma su di lui si registra la presenza anche di altre società come l’Atalanta e la Fiorentina.

L’attesa per una risposta definitiva da parte dello spagnolo Fabregas è grande e dovrebbe avere come ultimo termine la giornata odierna, considerando pure l’imminente esordio dell’Inter contro il Monterrey negli Stati Uniti. Un’altra opzione è infine rappresentata dal ritorno di José Mourinho, con il portoghese che potrebbe concludere a breve la sua avventura con i turchi del Fenerbahce in caso di proposta allettante. Proprio nel capoluogo lombardo Mou ha conquistato uno dei suoi più grandi trionfi, ovvero il Triplete con l’Inter del 2010 ed i tifosi lo riabbraccerebbero senza esitare.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, POSSIBILE SCAMBIO CON LO UNITED

Detto della panchina, il calciomercato Inter non può permettersi di non pensare già a nuovi innesti per migliorare l’organico a prescindere da chi guiderà la prima squadra. Il reparto più discusso è senz’altro quello avanzato e c’è un nome in particolare che viene associato ai nerazzurri da ormai diversi giorni, ovvero quello di Rasmus Hojlund del Manchester United. Pagato addirittura 75 milioni di euro pur di strapparlo all’Atalanta nel 2023, il danese non è riuscito a fornire l’apporto sperato ai Red Devils così come accaduto anche a tantissimi altri calciatori dopo l’addio di Sir Alex Ferguson.

L’avventura inglese di Hojlund, che secondo le indiscrezioni avrebbe aperto volentieri ad un eventuale trasferimento all’Inter, potrebbe quindi esser giunta ai titoli di coda ma quel che è certo è che lo United non concederà sconti a fronte dell’investimento di un paio di anni fa. Per questa ragione i dirigenti interisti starebbero valutando di inserire nella trattativa anche un calciatore come contropartita tecnica e l’elemento giusto in questo senso sarrebbe Yann Aurel Ludger Bisseck. La partenza del ventiquattrenne, uscito infortunato dalla finale di Champions dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo a gara in corso, potrebbe dunque andare a limare la richiesta per l’attaccante.