CALCIOMERCATO INTER NEWS, HOJLUND E BONNY PER L’ATTACCO

Il calciomercato Inter è in rampa di lancio con l’imminente annuncio di Cristian Chivu come nuovo allenatore della prima squadra. Il rumeno starebbe dunque salutando il Parma, che lo aveva riconfermato dopo la salvezza ottenuta qualche settimana fa, e sarebbe atteso a Milano per firmare il nuovo contratto con i nerazzurri che ha allenato dalle giovanili tra il 2018 ed il 2024. Passato dal Meazza ovviamente anche da calciatore invece fra il 2007 e il 2014, Chivu potrebbe portar via ai ducali Ange-Yoan Bonny così da potenziare l’organico per quanto riguarda l’attacco.

Calciomercato Inter News / Subito un doppio colpo in arrivo per Chivu!

Accostato pure al Napoli, Bonny è un profilo seguito da tempo dai dirigenti interisti che potranno contare anche sul tecnico come fattore in più per convincerlo a sposare la loro causa. Un altro elemento che sarebbe davvero utile sul piano offensivo è Rasmus Hojlund, in aria di addio al Manchester United. I Red Devils non sono comunque intenzionati a svendere il danese, prelevato dall’Atalanta per 75 milioni di euro, ma sarebbero disposti a laciarlo partire tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Pure lo stesso calciatore avrebbe manifestato il gradimento verso l’Inter come prossima tappa nella sua carriera.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NEL MIRINO SIA PAZ CHE LEONI

L’attacco non è però il solo reparto a preoccupare il calciomercato Inter. La società punta ad un restyling in tutte le zone del campo se si considera dunque l’interesse espresso nei confronti di Nicolas Paz, detto Nico, di proprietà del Como. Il centrocampista spagnolo, legato ai lariani fino al giugno del 2028, ha firmato sei reti e ben nove assist per i compagni in trentacinque apparizioni in campionato dal momento del suo arrivo dal Real Madrid Castilla, la squadra B dei Blancos con i quali è cresciuto.

Visto l’apporto fornito alla sua squadra, non sarà facile strappare Nico Paz ai biancoblu di mister Fabregas ed un discorso simile potrebbe valere fose pure per Giovanni Leoni. Il centrale italiano è sotto contratto con il Parma ed il tecnico Chivu ha puntato anche su di lui per raggiungere la salvezza con gli emiliani una volta arrivato in panchina. Tuttavia, la concorrenza di altri club potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter, che potrebbe appunto avviare un duello di mercato con la Juventus.

