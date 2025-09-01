Il calciomercato Inter può essere sbloccato dall'addio di Benjamin Pavard che porterebbe il trasferimento di Manuel Akanji

Calciomercato Inter News: Manuel Akanji torna un obiettivo nerazzurro

La sconfitta casalinga contro l’Udinese ha gettato ancora più dubbi sulle decisioni prese dalla dirigenza e dalla proprietà in questa sessione di trasferimenti che nella giornata di oggi arriverà alla sua fine e che obbligherà Marotta e Ausilio a doversi muovere in fretta nel caso decidessero di cambiare qualcosa.

Il calciomercato Inter infatti non ha mai preso davvero in considerazione l’idea e la necessità di aggiungere un difensore alla rosa ma la prestazione di ieri, e in particolare quella di Bisseck hanno portato i tifosi a criticare aspramente le scelte e a richiedere un aggiunta in quella zona di campo.

L’obiettivo principale rimane Oumar Solet ma come è stato ribadito nel pre partita l’operazione potrà essere provata nel mese di gennaio visto che ormai il francese è tornato incedibile per i bianconeri, la società poi vuole evitare altre spese dopo i quasi 100 milioni già spesi fino a questo punto.

Se però qualcuno dei giocatori presenti nella rosa in quella zona di campo dovesse lasciare in queste ultime ore, la dirigenza nerazzurra andrebbe a chiedere il prestito, con diritto di riscatto, di Manuel Akanji al Manchester City che così potrebbe liberarsi di un calciatore fuori dal progetto.

Calciomercato Inter News: Benjamin Pavard rimane sul mercato

Il calciatore che è più probabile possa essere la cessione last minute del calciomercato Inter è il trentenne francese Benjamin Pavard che anche nella seconda partita stagionale è stato lasciato in panchina, scelta che per molti è dovuta ad un suo possibile addio, al suo posto gli è stato favorito Bisseck la cui prestazione non è stata sicuramente tra le migliori.

Il giocatore campione del Mondo nel 2018 è l’uomo mercato dei nerazzurri ormai da mesi ma nonostante questo non è ancora stato fatto partire visto che nessuno ha presentato un’offerta che si avvicina ai 30 milioni chiesti da Marotta e Ausilio.

Ora però sembrano essere tornati sul giocatore due squadre importanti e con grosse capacità economiche, come hanno dimostrato in tutta questa sessione estiva di calciomercato, il primo club è il Tottenham che con molta facilità potrebbe offrire i soldi chiesti dai nerazzurri per averlo come alternativa sulla fascia destra o come centrale.

La seconda opzione invece è forse quella che anche il calciatore preferirebbe e si tratta dell’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi che ha bisogno di rinforzare la difesa ma che sembra disposta ad arrivare solo a 25 milioni e possibilmente con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.