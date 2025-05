CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONTESO ANCHE BONNY

In questi giorni precedenti l’inizio ufficiale della sessione di trattative il calciomercato Inter è in fermento. I rumors riguardanti il possibile addio di mister Simone Inzaghi già dopo la finale di Champions League da disputare domani sera contro il Paris Saint-Germain, e quindi prima del Mondiale per Club 2025, sta tenendo banco in casa nerazzurra dove però i dirigenti studiano anche le mosse per potenziare l’organico già nell’immediato futuro.

I lombardi stanno infatti ragionando su acquisti utili per il reparto avanzato e quello arretrato ed i profili seguiti con maggior interesse in questo senso sarebbero rispettivamente quelli di Ange-Yoan Bonny del Parma e Sam Beukema del Bologna. Al fine di aggiudicarsi entrambi questi calciatori, stando ai rumors l’Inter dovrà però vedersela con la concorrenza rappresentata dal Napoli di mister Conte e del patron De Laurentiis. Il difensore della copmagine rossoblu è il nome nuovo per il mercato interista considerando che agli ordini del tecnico Italiano il ventiseienne ha collezionato addirittura 47 presenze complessive distribuite fra le varie competizioni disputate, fornendo pure due assist ai suoi compagni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UNITED SULLE TRACCE DI BISSECK

L’arrivo di Beukema dal Bologna per il calciomercato Inter potrebbe essere utile specialmente nel caso in cui i milanesi dovessero lasciar partire un elemento in difesa. Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore raccontano infatti che il Manchester United sarebbe interessato ad accaparrarsi Yann Bisseck per sistemare la propria retroguardia. Il centrale tedesco di origini senegalesi ha siglato tre reti ed altrettanti assist in ben 45 presenze stagionali attirando l’attenzione di club importanti come quello inglese.

L’intenzione dell’Inter è tuttavia quella di puntare ancora lungo sull’ex calciatore dell’Aarhus che ha rinnovato il suo contratto con l’attuale squadra lo scorso novembre fino al 30 giugno del 2029. L’ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione dovrebbe aver soddisfatto il ventiquattrenne nativo di Colonia che, così come per i suoi compagni, ha una gran voglia di alzare un nuovo trofeo a conclusione di una stagione importante sia per lui che per la società.

