Calciomercato Inter News/ Duello con la Juventus per Bremer, risoluzione per Sanchez

Calciomercato Inter news, Sanchez verso la risoluzione contrattuale

L’Inter, prima di pensare all’innesto di nuovi elementi utili all’organico da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, devono anche ragionare su qualche cessione in questa fase della finestra estiva di calciomercato. Nell’elenco dei calciatori destinati a salutare i nerazzurri poichè decisi a trovare maggior spazio altrove c’è senza dubbio Alexis Sanchez, attaccante cileno accostato ai brasiliani del Flamengo dove si sta già trasferendo il suo connazionale Arturo Vidal.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio del PSG per Skriniar, tre club su Pinamonti

Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere della Sera, il procuratore dell’ex Arsenal e Barcellona, l’agente Fernando Felicevich, sarebbe giunto a Milano per un incontro con i rappresentanti dell’Inter in merito proprio al futuro del suo assistito. L?intenzione di Sanchez sarebbe quella di continuare a giocare in un campionato di prima fascia in Europa ed insieme con il suo entourage dovrebbe spingere per la risoluzione del suo contratto, attualmente in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023, ricordando pure che il sudamericano percepisce 7 milioni di euro all’anno.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato news, previsto incontro con Cairo mentre Skriniar...

Calciomercato Inter news, sfida a due con i bianconeri per Bremer

Una volta ceduti alcuni giocatori, allora l’Inter potrà pensare di tornare ad operare sul calciomercato in entrata. Aspettando di capire se il Paris Saint-Germain farà sul serio per Milan Skriniar, intanto i nerazzurri stanno riscontrando qualche difficoltà nella trattativa per aggiudicarsi Gleison Bremer del Torino. Valutato 40 milioni di euro dal patron Urbano Cairo, sulle tracce del brasiliano si segnala tuttavia anche la forte presenza della Juventus che potrebbe dover sostituire Matthijs de Ligt, finito da settimane nel mirino di Bayern Monaco e Chelsea.

LEGGI ANCHE:

Dybala all'Inter?/ Calciomercato news: attenzione a Roma e Milan, Napoli più defilato

© RIPRODUZIONE RISERVATA